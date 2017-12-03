Полиция идет по пятам открытия предвыборных штабов Собчак

Петербургский предвыборный штаб Ксении Собчак, собирающейся баллотироваться в президенты России, навестила полиция. Стражи порядка осмотрели помещение, претензий не высказали, пишет РИА Новости. Это уже не первый визит органов к госпоже Собчак в ее новом амплуа.
Предвыборный штаб телеведущей, журналистки и светской львицы Ксении Собчак в центре Санкт-Петербурга открылся 2 декабря. Он будет выполнять роль офиса для волонтеров, а те в свою очередь соберут подписи в поддержку будущего кандидата в президенты РФ.
За два часа до торжественного открытия штаба, его посетили полицейские, пишет "Новая газета". Они осмотрели помещение, обыск проводить не стали, но оставили у входа несколько машин с экипажами, чтобы те следили за порядком.
Сама Собчак приехала к назначенному сроку открытия штаба. Произнесла речь, в которой обратилась к петербуржцам. Она рассказала, что это ее родной город и ее отец — Анатолий Собчак, первый мэр Сан-Петербурга — гордился бы ей.
Это не первый визит полиции в предвыборный штаб будущего кандидата в президенты. Они также проверили будущий офис в Ростове-на-Дону. Следующий штаб должны открыть в Нижнем Новгороде 5 декабря.
Федеральные ленты новостей напоминают, что очередные выборы президента в России назначены на март 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.