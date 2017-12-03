Полиция идет по пятам открытия предвыборных штабов Собчак

Предвыборный штаб телеведущей, журналистки и светской львицы Ксении Собчак в центре Санкт-Петербурга открылся 2 декабря. Он будет выполнять роль офиса для волонтеров, а те в свою очередь соберут подписи в поддержку будущего кандидата в президенты РФ.

За два часа до торжественного открытия штаба, его посетили полицейские, пишет "Новая газета". Они осмотрели помещение, обыск проводить не стали, но оставили у входа несколько машин с экипажами, чтобы те следили за порядком.

Сама Собчак приехала к назначенному сроку открытия штаба. Произнесла речь, в которой обратилась к петербуржцам. Она рассказала, что это ее родной город и ее отец — Анатолий Собчак, первый мэр Сан-Петербурга — гордился бы ей.

Это не первый визит полиции в предвыборный штаб будущего кандидата в президенты. Они также проверили будущий офис в Ростове-на-Дону. Следующий штаб должны открыть в Нижнем Новгороде 5 декабря.

Федеральные ленты новостей напоминают, что очередные выборы президента в России назначены на март 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.