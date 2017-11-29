Иван Ургант спел с детским хором про "дядю Вову"

Клип Ургант посвятил пришедшему в студию телеведущему Владимиру Познеру.

По словам Урганта, молодежь, и особенно дети, очень любят Познера. "Чтобы доказать это, они сняли видеоклип специально для мэтра российского телевидения!" — заявил ведущий, пишет "Федеральное агентство новостей".

Песня завершается словами "Позовет на интервью, дядя Вова — I love you!" Комментаторы ролика иронично отметили, что Познера гораздо уместнее называть не "дядя Вова", а "деда Вова".

Депутат Госдумы Анна Кувычко опубликовала на своей страничке в Facebook видео с песней "Дядя Вова", посвященное президенту РФ Владимиру Путину, пишет ura.ru. Песню в поддержку главы государства парламентарий исполнила вместе с учащимися кадетского класса Волгограда. Депутат-единоросс заявила о готовности идти в бой под руководством Путина.

Ранее Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак.