Собчак заявила, что в Крыму надо провести еще один референдум с тремя вопросами

Собчак считает, что голосование на референдуме в 2014 году "было фальшивое", потому что "реальное голосование не может быть с одним вопросом". "В Крыму должен быть проведен референдум с наблюдателями, и крымчанам должен быть задан не один вопрос, а три вопроса. Там должны быть вопросы: "Хотите ли вы стать частью России?", "Хотите ли вы стать частью Украины?" или — и вот тут, я думаю, нас ждут большие сюрпризы — "Хотите ли вы стать независимыми?" — заявила Собчак.

В октябре на пресс-конференции Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией "с точки зрения международного права". При этом она назвала восстановление отношений России и Украины приоритетом внешней политики РФ. Прокуратура Москвы начала проверку этого высказывания телеведущей после обращения в надзорный орган главного редактора портала PolitRussia Руслана Осташко, пишет znak.com.

Октябрьское заявление Собчак вызвало большой резонанс со стороны политиков. По словам вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова, референдум 2014 года уже предполагал разные точки зрения, так как жителям предлагали проголосовать либо за присоединение к России, либо за сохранение в составе Украины, сообщает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме" и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению.