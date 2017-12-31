После жалобы Собчак единороссы удалили ролик с Дедом Морозом

В пресс-службе партии ТАСС пояснили, что это сугубо информационный ролик, в нем рассказывается о результатах работы единороссов за год. Данный ролик является неотделимой частью серии из двух роликов, уточнили в пресс-службе. Так, в прошлогоднем ролике девочка загадывала желания, исполнение которых совпало с реализацией приоритетных партийных проектов в 2017 году.

Удалить ролик единороссам посоветовали в Центризбиркоме во избежание "неверного толкования и публичных спекуляций на этой почве".

Ранее юристы предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак обратились в Центризбирком и прокуратуру с жалобами на ролик "Единой России". В нем маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом страны, пишет bfm.ru.

По мнению штаба Собчак, видеоролик "нарушает сразу несколько законов", в том числе "Об основных гарантиях избирательных прав" и "О выборах президента РФ".