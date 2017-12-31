После жалобы Собчак единороссы удалили ролик с Дедом Морозом

Представители партии "Единая Россия" удалили ролик в поддержку президента РФ Владимира Путина с Дедом Морозом.
В пресс-службе партии ТАСС пояснили, что это сугубо информационный ролик, в нем рассказывается о результатах работы единороссов за год. Данный ролик является неотделимой частью серии из двух роликов, уточнили в пресс-службе. Так, в прошлогоднем ролике девочка загадывала желания, исполнение которых совпало с реализацией приоритетных партийных проектов в 2017 году.
Удалить ролик единороссам посоветовали в Центризбиркоме во избежание "неверного толкования и публичных спекуляций на этой почве".
Ранее юристы предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак обратились в Центризбирком и прокуратуру с жалобами на ролик "Единой России". В нем маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом страны, пишет bfm.ru.
По мнению штаба Собчак, видеоролик "нарушает сразу несколько законов", в том числе "Об основных гарантиях избирательных прав" и "О выборах президента РФ".
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