Собчак опубликовала предвыборную программу. Основные тезисы

- "Россия должна стать европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан".

- "Мирные и добрососедские отношения с другими странами — главный приоритет внешней политики России".

- "Возрождение демократии — центральный элемент нашей избирательной программы".

- "Перед Россией стоит задача перехода от суперпрезидентской республики".

- "Парламент, а не президент Российской Федерации должен формировать высший орган государственной власти — федеральное правительство".

- "Должны быть законодательно и на практике ограничены права всех силовых структур".

- "Выборы глав субъектов Федерации должны стать прямыми, со сбором подписей для самовыдвиженцев и без такового для кандидатов от партий, представленных в законодательных собраниях соответствующего региона".

- "Россия как демократическая страна должна решительно отказаться от тоталитарных символов и образцов".

- "Регионы должны восстановить право на собственные законодательные практики, не вступающие в прямое противоречие с обновленной федеральной Конституцией".

- "Для восстановления реального, а не фиктивного федерализма необходимо изменить распределение доходов между федеральным центром, субъектами Федерации и органами местного самоуправления в пользу бюджетов регионов, скорректировать соотношение федеральных и региональных налогов".

- "Необходимо значительное расширение применения судов присяжных".

- "Сокращение вооруженных сил должно сопровождаться увеличением оплаты труда и улучшением социально-бытовых условий службы для оставшихся военных".

- "Повышение ответственности чиновников за преступления и злоупотребления, совершенные на государственной службе".

- "Государство должно не контролировать, а регулировать экономику. Не бюрократия, а частный капитал и компетентный менеджмент должны управлять предприятиями и корпорациями".

- "Траты на оборону, полицейские силы и государственный аппарат должны быть сокращены".

- "Довести размер средней пенсии до не менее 40% от средней заработной платы".

- "Необходимо сократить льготные категории пенсионеров среди чиновников и работников силовых ведомств".

- "Правительство и президент не должны иметь права на замораживание пенсионных накоплений граждан без одобрения парламента".

- "Образование должно стать главным приоритетом социальной политики в России. Расходы на образование в консолидированном бюджете РФ должны быть не менее 5% ВВП".

- "Законодательно закрепить уровень бюджетных расходов на здравоохранение — не менее 6% ВВП".

- "Россия не должна стремиться к политической изоляции, играя роль европейской сырьевой базы. Россия должна стремиться к интеграции, на первых порах завоевывая право стать европейской производственной базой".

- "Политику импортозамещения, ставшую следствием изоляции и контрсанкций, мы считаем стратегически бесперспективной".

- "Необходимо остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском обществе, культивирование образа врага".

Факт

Положения программы разработали независимые эксперты и партия "Гражданская инициатива".