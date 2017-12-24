Собчак опубликовала предвыборную программу. Основные тезисы

Партия "Гражданская инициатива" выдвинула кандидатом в президенты России телеведущую Ксению Собчак. Незадолго до этого она представила собственную предвыборную программу под названием "123 трудных шага". Документ Собчак опубликовала на своем сайте. Altapress.ru выбрал из этого списка наиболее яркие тезисы.
- "Россия должна стать европейским светским демократическим федеративным государством с рыночной экономикой, защищающим права и свободы граждан".
- "Мирные и добрососедские отношения с другими странами — главный приоритет внешней политики России".
- "Возрождение демократии — центральный элемент нашей избирательной программы".
- "Перед Россией стоит задача перехода от суперпрезидентской республики".
- "Парламент, а не президент Российской Федерации должен формировать высший орган государственной власти — федеральное правительство".
- "Должны быть законодательно и на практике ограничены права всех силовых структур".
- "Выборы глав субъектов Федерации должны стать прямыми, со сбором подписей для самовыдвиженцев и без такового для кандидатов от партий, представленных в законодательных собраниях соответствующего региона".
- "Россия как демократическая страна должна решительно отказаться от тоталитарных символов и образцов".
- "Регионы должны восстановить право на собственные законодательные практики, не вступающие в прямое противоречие с обновленной федеральной Конституцией".
- "Для восстановления реального, а не фиктивного федерализма необходимо изменить распределение доходов между федеральным центром, субъектами Федерации и органами местного самоуправления в пользу бюджетов регионов, скорректировать соотношение федеральных и региональных налогов".
- "Необходимо значительное расширение применения судов присяжных".
- "Сокращение вооруженных сил должно сопровождаться увеличением оплаты труда и улучшением социально-бытовых условий службы для оставшихся военных".
- "Повышение ответственности чиновников за преступления и злоупотребления, совершенные на государственной службе".
- "Государство должно не контролировать, а регулировать экономику. Не бюрократия, а частный капитал и компетентный менеджмент должны управлять предприятиями и корпорациями".
- "Траты на оборону, полицейские силы и государственный аппарат должны быть сокращены".
- "Довести размер средней пенсии до не менее 40% от средней заработной платы".
- "Необходимо сократить льготные категории пенсионеров среди чиновников и работников силовых ведомств".
- "Правительство и президент не должны иметь права на замораживание пенсионных накоплений граждан без одобрения парламента".
- "Образование должно стать главным приоритетом социальной политики в России. Расходы на образование в консолидированном бюджете РФ должны быть не менее 5% ВВП".
- "Законодательно закрепить уровень бюджетных расходов на здравоохранение — не менее 6% ВВП".
- "Россия не должна стремиться к политической изоляции, играя роль европейской сырьевой базы. Россия должна стремиться к интеграции, на первых порах завоевывая право стать европейской производственной базой".
- "Политику импортозамещения, ставшую следствием изоляции и контрсанкций, мы считаем стратегически бесперспективной".
- "Необходимо остановить пропаганду войны, формирование атмосферы ненависти и тотального противостояния в российском обществе, культивирование образа врага".
Факт
Положения программы разработали независимые эксперты и партия "Гражданская инициатива".
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