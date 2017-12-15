Путин сравнил Навального с Саакашвили и раскритиковал лозунг Собчак

Ксения Собчак в ходе пресс-конференции спросила Владимира Путина заявила о том, что власть вставляет палки в колеса оппозиции. В частности, телеведущую возмутил недопуск Алексея Навального на выборы президента в 2018 году. В ответ президент сравнил оппозиционера с Саакашвили.
Собчак отметила, что также собирается выдвигаться в президенты, но столкнулась с некоторыми сложностями, связанными с арендой помещений для своей предвыборной кампании. "Люди понимают, что быть оппозиционером в России — это либо тебя убьют, либо тебя посадят, или произойдет еще что-либо в этом духе. Мой вопрос в связи с этим: почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?", — спросила телеведущая.
"У оппозиции должна быть ясная, позитивная программа действий. Тут уже ставили вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали тут десятки Саакашвили и дестабилизировали ситуацию в стране, а мы бы жили от одного майдана к другому?" — поинтересовался российский лидер.
Путин также раскритиковал предвыборный лозунг Ксении Собчак. "Вот вы идете под лозунгом: "Против всех". Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?"
В конце своего ответа президент подчеркнул, что власть в стране не должна допускать деструкции государства.
"Власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это у нас в 90-х годах было и как сейчас на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России? Нет, не хотим, и не допустим", — закончил разговор с Собчак Владимир Путин.
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