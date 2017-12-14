Путин: в России низкая инфляция и экономика растёт

Наша страна сумела перенести сразу два экономических шока — санкции и снижение цен на нефть, и при этом России удалось выйти на показатели роста. Об этом заявил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции 14 декабря, пишет РИА Новости.
По словам президента, экономика РФ растет. Путин отметил рост ВВП на 1,6% и рост промышленного производства тоже на 1,6%ю. По его словам у нас хорошие темпы развития в фармацевтике и сельском хозяйстве, развивается автопром. Страна в 2017 году собрала самый большой урожай за всю историю. Президент подчеркнул, что у нас растет экспорт сельхозтоваров, Россия вышла на первое место по экспорту зерновых.
Путин отметил, что в нашей стране сейчас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю, а дефицит бюджета составляет 2,2%: "Все это говорит о том, что идет явное оздоровление и рост экономики. То есть Минэкономразвития представляет объективные данные".
"Долги сократились в три раза, а резервы выросли в тридцать раз", — подчеркнул президент. В частности, увеличились реальные заработные платы", — заявил Путин.
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