Путин: в России низкая инфляция и экономика растёт

Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru.

По словам президента, экономика РФ растет. Путин отметил рост ВВП на 1,6% и рост промышленного производства тоже на 1,6%ю. По его словам у нас хорошие темпы развития в фармацевтике и сельском хозяйстве, развивается автопром. Страна в 2017 году собрала самый большой урожай за всю историю. Президент подчеркнул, что у нас растет экспорт сельхозтоваров, Россия вышла на первое место по экспорту зерновых.

Путин отметил, что в нашей стране сейчас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю, а дефицит бюджета составляет 2,2%: "Все это говорит о том, что идет явное оздоровление и рост экономики. То есть Минэкономразвития представляет объективные данные".

"Долги сократились в три раза, а резервы выросли в тридцать раз", — подчеркнул президент. В частности, увеличились реальные заработные платы", — заявил Путин.