Путин сказал, что не пойдет на выборы от "Единой России"

Владимир Путин заявил, что пойдет на выборы весной 2018 года в качестве самовыдвиженца. Это сообщение действующий президент сделал 14 декабря во время большой пресс-конференции с журналистами, пишет Life.ru.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Это будет самовыдвижение. Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне.
Также по поводу выборов Путин на вопрос "Зачем вы идёте на выборы и какова будет ваша цель, если вы победите на выборах?" сообщил, что "Россия должна быть устремлена в будущее, она должна быть современной". Коме того, президент не хотел бы пока говорить о предвыборной программе: "Сейчас не время, чтобы её презентовать".
Также Путина спросили: "Почему почти за 20 лет работы Владимира Путина не появился влиятельный кандидат от оппозиции и интересно ли Путину участвовать в таких выборах?". На что он сказал: "У нас политическая среда, как и экономическая, должна быть конкурентной".
Про свой избирательный штаб глава государства заявил, что пока этот вопрос решается. "
Владимир Путин,
президент РФ:
— Я хотел бы, чтобы это были люди авторитетные, известные стране, которые поддерживают политику, которая проводится в стране в последние годы.
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