Путин сказал, что не пойдет на выборы от "Единой России"

Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 14 декабря 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Это будет самовыдвижение. Я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне.

Также по поводу выборов Путин на вопрос "Зачем вы идёте на выборы и какова будет ваша цель, если вы победите на выборах?" сообщил, что "Россия должна быть устремлена в будущее, она должна быть современной". Коме того, президент не хотел бы пока говорить о предвыборной программе: "Сейчас не время, чтобы её презентовать".

Также Путина спросили: "Почему почти за 20 лет работы Владимира Путина не появился влиятельный кандидат от оппозиции и интересно ли Путину участвовать в таких выборах?". На что он сказал: "У нас политическая среда, как и экономическая, должна быть конкурентной".

Про свой избирательный штаб глава государства заявил, что пока этот вопрос решается. "

Владимир Путин,

президент РФ: