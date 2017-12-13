Пресс-конференция Путина. О чем раньше спрашивали президента алтайские журналисты

Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. 17 декабря 2015 года. Фото: kremlin.ru. Во время пресс-конференции Владимира Путина. Фото: Комментатор altapress.ru. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Фото: Пресс-служба президента РФ. Большая пресс-конференция Владимира Путина. Фото: Пресс-служба президента РФ. Кристина Ливер из "Алтайской правды" задает вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции. 23 декабря 2016 года. Фото: скрин с трансляции "Россия-1".

Краткое содержание

Вопрос про Евдокимова

Так в декабре 2004 года работавшая в то время директором информационного агентства "Амител" Светлана Шаповалова спросила президента на большой пресс-конференции об администрации Михаила Евдокимова.

— Недавно вы встречались с губернатором Михаилом Евдокимовым. Как вы оцениваете его команду и возможен ли ваш приезд к нам?

— К сожалению, я не знаком с командой, которую формировал Михаил Сергеевич. С ним я знаком. Знаю, что результаты работы администрации за текущий год можно считать удовлетворительными с точки зрения развития экономики и решения социальных вопросов. Но перед краем, как и перед страной, стоит много нерешенных проблем. Оттого, как они будут решаться, будет зависеть и оценка. Моя оценка — не главная. Все зависит от того, как оценят люди.

Вопрос про ипотеку

Восемь лет спустя в декабре 2012-го Владимиру Путину пришлось отвечать на вопрос редактора службы новостей FM-Продакшн Аси Хлыновской.

— Я хочу сказать, что завтра в Алтайском крае чествуют 30-тысячного новорожденного. Это радостно. Действительно, такое количество детей рождается впервые за 22 года. Мы все понимаем, что демографический подъем связан с тем, что есть государственные программы, есть материнский капитал, есть пособия в размере 40 процентов от зарплаты — это все замечательно. Но, на мой взгляд, не до конца решена главная проблема — жилищная. Владимир Владимирович, вопрос. Когда у нас будет доступная ипотека, не кабала, а реальная возможность купить квартиру молодой семье?

— Вы знаете, ипотека развивается, и объем ипотечных кредитов, по-моему, на 40 процентов вырос за прошлый год. Я боюсь напутать, просто могу ошибиться в цифрах, но, по-моему, нет, на 40, конечно, я загнул, но процентов 15–17 точно вырос.

Конечно, ипотека остается недоступной для людей со средними доходами. И нам, разумеется, нужно будет дальше понижать ставку ипотечных кредитов. Она, кстати говоря, немножко подросла и сейчас находится на уровне 12 процентов. Хотя растет, но растет, совершенно очевидно, все-таки с повышением уровня доходов граждан. И количество людей, которые берут ипотеку, увеличилось и увеличивается постоянно.

Я уже об этом говорил, конечно, молодым семьям, особенно людям, которые находятся в так называемом репродуктивном возрасте (вы уж меня извините за такие профессиональные термины), которые только вступают в трудовую жизнь, в трудовую деятельность, конечно, им пока трудно пользоваться ипотекой, а подчас невозможно, поэтому нужны специальные программы, прежде всего по строительству жилья эконом-класса. Мы уже много об этом говорим.

И ключевой вопрос здесь – вовлечение в строительный оборот новых земель, обустроенных инфраструктурой. Это мы можем делать совместно с регионами Российской Федерации. Нужно продолжать субсидировать ставки по кредитам, нужно создавать региональные программы.

В некоторых регионах эти программы активно развиваются, когда молодая семья после рождения первого ребенка получает одну льготу, после рождения второго – вторую, после рождения третьего вообще освобождается от выплаты кредитов. И таких программ все больше и больше по стране. Действуя сразу по многим направлениям, мы, на мой взгляд, и добьемся успеха.

А вас я поздравляю с тем, что демографические программы так энергично развиваются в Вашем регионе и приносят такой результат. И надеюсь, что Вашему примеру последуют и другие регионы Российской Федерации.

Алтай — молодец

А год назад свой вопрос задала главе государства журналистка "Алтайской правды" Кристина Ливер. Кстати, за свой вопрос 13 ноября 201 года (в День российской печати) Кристина была премирована краевым правительством во время традиционной церемонии награждения работников СМИ региона.

— Как решается проблема долгов по кредитам? Планирует ли государство поддерживать такие регионы, как наш, которые не влезают в долги, проводят взвешенную финансовую политику, планирует ли дать самостоятельности регионам?

— Правительство поддерживает все регионы, регионам-донорам мы стараемся создать условия, чтобы они не утратили этого качества. Алтайское руководство проводит взвешенную и профессиональную бюджетную политику. Только пять регионов нуждаются в особой поддержке, но в целом проблема задолженности регионов серьезная. В текущем году 380 млрд рублей был направлено на перекредитование этих регионов. Эта работа будет продолжена.

Задолженность региона должна быть не больше 50% их доходов. 5 регионов нарушили этот принцип, а Алтай — молодец.