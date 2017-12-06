Чем сейчас занимаются члены калейдоскопной команды Михаила Евдокимова?

Команда губернатора Михаила Евдокимова, напомним, формировалась из "варягов" и местных кадров. И формировалась весьма непросто: люди приходили и уходили, брались за дело и бросали его, переезжали из кабинета в кабинет, меняя посты. После трагической гибели губернатора большинство "варягов" разъехались и начали новую жизнь.

Часть из них уже вышли на пенсию. Другие, наоборот, в строю, несмотря на возраст. Судьба третьих оказалась печальной.

Краткое содержание

Василий Борматов

Досье. Родился 1 января 1957 года в Барабинске Новосибирской области. На Алтай приехал из Новосибирска.

Друг и однокашник Михаила Евдокимова по институту советской кооперативной торговли

Василий Борматов был назначен вице-губернатором в апреле 2004 года. Совсем недолго он даже был первым вице-губернатором. Говорили, что именно Борматов по факту исполнял обязанности главы региона во время отлучек губернатора. Но уже в конце 2004 года он уволился.

Борматов не пропал. Сейчас он делает успешную карьеру как муниципальный чиновник и член партии "Единая Россия". В ноябре 2012 года Василий Борматов был назначен на должность первого замглавы администрации Новосибирского района (Новосибирская область). А в марте 2013-го избран главой этого района на 5 лет.

Василий Зибров

Досье. Родился 29 января 1958 года в Новосибирске. На Алтай приехал из Новосибирска.

Вице-губернатор по культуре, молодежной политике, спорту и предпринимательству (отметим, что его полномочия за время работы менялись) Василий Зибров свой пост занял в начале 2005 года. Входил в ближний круг губернатора, при этом сам Михаил Евдокимов говорил, что Зибров, хоть и приехал из Новосибирска, хорошо знает Алтайский край, так как вел здесь какую-то деятельность.

Сегодня он директор и учредитель компании "Бирюза Алтая" и активный общественник – возглавляет новосибирский спортклуб "Маяк", занимается хоккеем. В своем микрорайоне в Новосибирске, где он живет, заливает каток и содержит его. Выходит на лед и сам.

Василий Зибров ежегодно участвует во Всероссийском фестивале "Земляки" на родине Евдокимова в Верх-Обском, но в число организаторов уже не входит.

Юрий Денисов

Досье. Родился 5 октября 1947 года в селе Усть-Каменка Новосибирской области. Входил в число местных кадров администрации Евдокимова.

Михаил Евдокимов назначил Юрия Денисова председателем краевого комитета по образованию 6 июля 2004 года. До этого Денисов много лет работал в Бийском технологическом институте. Год спустя, 2 июля 2005-го, Денисов стал вице-губернатором – куратором образования, науки, молодежной политики и архивного дела.

Денисова взяли в краевую администрацию председателем комитета по образованию и после гибели Михаила Сергеевича, позже он снова стал вице-губернатором.

Но 4 марта 2016 года сотрудники УФСБ по Алтайскому краю задержали его супругу Татьяну Денисову при получении взятки в 200 тысяч рублей. Задержание вылилось в большое уголовное дело, и в июле 2017-го Юрия Денисова приговорили к 8 годам 1 месяцу колонии строгого режима за получение взяток на общую сумму более 2,5 млн рублей. К моменту приговора бывший вице-губернатор провел в СИЗО полтора года. Так что сейчас место жительства Денисова – колония.

Николай Ермолов

Досье. Родился 21 июня 1954 года в Новочеркасске. На Алтай приехал из Краснодара.

Николай Ермолов, начальник предвыборного штаба Михаила Евдокимова, был назначен вице-губернатором 20 апреля 2004 года. В "голубом доме" выполнял функции еще и руководителя аппарата администрации, курировал кадровые вопросы. Но проработал недолго – до октября. Считался одним из самых опытных и эффективных чиновников.

После отъезда делал карьеру как муниципальный чиновник в Сочи, потом ушел на преподавательскую работу в университет дружбы народов. Наши источники передают его слова, что сейчас отдыхает, занимается внуками. Несмотря на возраст (63 года), выглядит подтянуто, "хорошо владеет темой разговора".

Леонид Баклицкий

Досье. Родился 31 января 1954 года в селе Троицком Алтайского края. На Алтай приехал из Ростова-на-Дону.

Леонид Баклицкий имел весьма богатую биографию – кадровый военный, имеющий два боевых ордена, он поработал и мэром, и вице-губернатором в Краснодарском крае, и в аппарате полпредства президента в Южном федеральном округе.

В администрации Евдокимова работал с апреля 2004 года по июль 2005-го. Сначала курировал все, что связано с ЧС, массовыми коммуникациями, охраной природы и взаимодействием администрации с госорганами и общественными объединениями. Но потом функционал его не раз менялся. В администрации называли его "Бак".

Баклицкий был арестован за взятку в декабре 2008 года — в тот момент он был начальником теруправления Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу. В 2010 году его отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Там он не потерялся — был бригадиром на местной пекарне. Он не раз пытался выйти досрочно, и, наконец, в середине 2016 года ему это удалось. Известно, что он был участником недавнего ДТП в Барнауле.

Сергей Тен

Досье. Родился 3 мая 1967 года в селе Арка Омской области. На Алтай приехал из Ростова-на-Дону.

Сергея Тена назначили "экономическим" вице-губернатором в апреле 2004 года, 20 июля 2005-го он уволился по личным мотивам.

Тен до мая 2017 года трудился в холдинге Минобороны АО "Гарнизон" (это новое название "Оборонсервиса"). Сначала был заместителем гендиректора, курировал финансовый блок, потом временно исполняющим должность гендиректора. Но в мае на эту же должность назначили другого человека. РБК сообщал, что Тен не планировал остаться в "Гарнизоне", а хотел покинуть Министерство обороны и перейти на более высокую должность в некую "параллельную структуру в сфере ВПК".

Михаил Козлов

Досье. Родился 27 октября 1951 года в городе Печора Коми АССР. На Алтай приехал из Москвы.

Михаил Козлов был одним из последних назначенцев губернатора Евдокимова. В Барнаул он приехал в мае 2005 года из Москвы, где работал в Счетной палате РФ. Стал сначала вице-губернатором, а потом и. о. первого замгубернатора. И сразу взял быка за рога: предложил всем вице-губернаторам, председателям комитетов и начальникам управлений сложить полномочия. Вся администрация должна была исполнять обязанности, пока не сформируется ее новый состав. После гибели Евдокимова он недолго руководил администрацией и, по слухам, рассчитывал, что его на эту должность и назначат.

В последнее время он трудился в какой-то бизнес-структуре в Москве, работавшей с Дальним Востоком. Но по последним данным, работает помощником депутата Госдумы РФ. Эта информация исходит от него самого, сообщил наш источник.

Анатолий Полонский

Досье. Родился 1 марта 1954 года в селе Северка Ключевского района Алтайского края. Входил в число местных кадров в команде Евдокимова.

Анатолий Полонский, в прошлом — главный алтайский энергетик (возглавлял "Алтайэнерго"), считался давним личным другом и деловым партнером Евдокимова, и, вероятно, был спонсором его избирательной кампании. Курировал ЖКХ и энергетику. Оставался работать до того момента, как все руководители были отправлены в отставку с назначением нового губернатора.

Сейчас Анатолий Полонский, скорее всего, на заслуженном отдыхе. Правда, отдых у него идет с приключениями. Летом 2017 года он признан личным банкротом по заявлению частного лица, у которого взял взаймы несколько миллионов на реконструкцию дома дочери. На момент признания банкротом долги Полонского кредиторам — 12 млн рублей. В материалах суда указано: Полонский получает пенсию 14 854 рубля, дополнительное матобеспечение 16,4 тыс. рублей и ЕДВ 1463 рубля, и, кроме того, у него самого есть несколько должников. Судя по информации суда, живет Анатолий Полонский в Барнауле.

Святослав Григорьев

Досье. Родился 11 ноября 1948 года в селе Серп и Молот Сорокинского (Заринского) района. Входил в число местных кадров в команде.

Вице-губернатором стал в мае 2004 года, в команду пришел с поста декана факультета социологии АлтГУ, а в администрации курировал здравоохранение и соцзащиту. Уволился в июне 2005 года.

Сейчас основное место его работы – Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования, где он ведущий научный сотрудник. Об этом он сам сообщил altapress.ru. Кроме того, он научный руководитель научно-образовательного центра "Культура – основа качества образования" Международного фонда славянской письменности и культуры. А еще он руководит работой "Гостиной национальной социальной культуры", заседания которой проходят раз в месяц в Шишковке. Живет в Барнауле.

Алексей Сарычев

Досье. Родился в Алтайском крае 28 марта 1956 года в селе Комариха Шипуновского района. Был местным кадром, но с московским опытом.

Родился, учился и работал на Алтае, но в администрацию Михаила Евдокимова приехал из Москвы. Назначен вице-губернатором — руководителем аппарата администрации края в апреле 2005 года, курировал местное самоуправление, деятельность аппарата администрации края и др. В августе 2005-го ушел в отставку вместе с другими вице-губернаторами.

Алексей Сарычев живет в Москве и продолжает работать в "Институте независимой экспертизы и права", ведет общественную деятельность. Он один из организаторов Всероссийского фестиваля "Земляки" на родине народного губернатора в с. Верх-Обском, много времени уделяет деятельности Межрегионального фонда им. Михаила Евдокимова.

Дважды в год вместе с единомышленниками проводит вечера памяти Евдокимова в Москве, в том числе в день рождения народного губернатора. Обычно подобные встречи проходят в ресторане "Алтай", но 60-летие Михаила Евдокимова планируется отметить в другом месте.

Сарычев единственный из бывших замов Евдокимова, кто активно пользуется соцсетями – у него есть страничка в Facebook.

Николай Кочергин

Николай Кочергин.

Досье. Родился 27 октября 1957 года в Бийске. На Алтай прибыл из Вокруты.

Николай Кочергин попал в администрацию края, скорее всего, по приглашению Михаила Евдокимова, с которым они были друзьями. Проработав в команде чуть более года (с апреля 2004 года по июнь 2005-го), он успел поменять несколько постов. Начал с должности консультанта, потом вырос до председателя комитета по строительству, затем стал вице-губернатором и еще позже – и. о. первого зама. Но затем его разжаловали до простого зама, а позже – до председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2017 году Николай Кочергин попытался стать депутатом Бийской гордумы как самовыдвиженец. Увы. На выборах он набрал всего 11,72% голосов – меньше, чем у всех остальных. Тем не менее он подал свои документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность мэра Бийска.

По данным крайизбиркома, живет он в Бийском районе, зарегистрирован в садоводстве "Катунь". А работает в фирме "ЮТС" главным инженером. Точнее, работал. В документах, поданных на мэра, он уже значится безработным.

Илья Митькин (Спокойнов)

Досье. Родился 13 февраля 1973 года. На Алтай прибыл из Владивостока.

Выходец из Приморского края Илья Митькин-Спокойнов крупного поста в администрации края не занимал. Сам он называл себя "неофициальным советником губернатора". У него по меньшей мере три фамилии: он часто представляется то Спокойновым, то Митькиным, однако злые языки утверждают, что его настоящая фамилия Зельдович.

До середины февраля 2017 года он занимал пост гендиректора хоккейной команды "Адмирал". Но 17 февраля его задержали по подозрению в мошенничестве в Республике Алтай, куда он приехал для участия в операции по поиску Анатолия Банных. За два месяца до этого была задержана его супруга.

А 31 июля Спокойнову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по статье 159 (часть 4) УК РФ. Кстати, в материалах суда он фигурирует как Спокойнов. По версии следствия, его преступление связано с поставкой комплектов оборудования и покрытия для универсальных спортивных площадок. По данным суда, 31 июля он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и затем начал погашать ущерб. Как указано в материалах Приморского краевого суда, содержание под стражей ему продлено до 21 декабря, хотя его адвокат пыталась добиться изменения меры пресечения на домашний арест.