Экспресс-турне Путина по Ближнему Востоку в фотографиях

Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Башаром Асадом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Фото: kremlin.ru. Президент Египта Абдельфаттах Сиси. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин на переговорах с с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин на переговорах с с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru. Владмир Путин на переговорах с с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Фото: kremlin.ru.

После объявления о завершении военной операции в Сирии, российский президент встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Последний поблагодарил Путина от всего народа Сирийской арабской республики за ту роль, которую сыграли российские войска.

В Египте президент РФ встретился с местным президентом Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

А в Турции Владимир Путин пообщался с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, здесь обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики. Во время этой встречи Эрдоган назвал Путина "дорогой друг" и выразил благодарность по-русски, сказав "спасибо".

Как и обещал Путин Асаду, во время переговоров в Египте и Турции политики говорили о процессе урегулирования ситуации в Сирии.