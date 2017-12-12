Экспресс-турне Путина по Ближнему Востоку в фотографиях

11 декабря Владимир Путин совершил турне по трем странам Ближнего Востока. Вначале президент России побывал в Сирии на военной базе Хмеймим, где объявил о выводе российских войск из этой страны (см. фоторепортаж). А следом в тот же день Путин посетил Египет и Турцию.
После объявления о завершении военной операции в Сирии, российский президент встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Последний поблагодарил Путина от всего народа Сирийской арабской республики за ту роль, которую сыграли российские войска.
В Египте президент РФ встретился с местным президентом Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили перспективы развития российско-египетских отношений в политической, торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах.
А в Турции Владимир Путин пообщался с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, здесь обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики. Во время этой встречи Эрдоган назвал Путина "дорогой друг" и выразил благодарность по-русски, сказав "спасибо".
Как и обещал Путин Асаду, во время переговоров в Египте и Турции политики говорили о процессе урегулирования ситуации в Сирии.
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