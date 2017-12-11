МИД и Минобороны России ответили на обвинения в "присваивании" победы над боевиками в Сирии

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Франции о том, что Россия "присвоила" себе победу над ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). По ее мнению, западным партнерам России следует помнить о своих "достижениях" в Ираке, Ливии и Афганистане, а не пытаться оспаривать военные успехи РФ в Сирии.
"Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь", — написала Захарова.
Ранее Минобороны России подвергло критике действия международной коалиции во главе с США в Сирии, пишет РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что победа над террористами является в первую очередь заслугой политического руководства Дамаска и сирийской правительственной армии.
"За три года своего существования коалиция только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями", — говорится в заявлении. По мнению ведомства, если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ в Сирии, то "исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города".
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что находит удивительным то, что Россия "присвоила" себе победу над ИГ* в Сирии. Он отметил, что, по его мнению, речь идет о "несколько необоснованной интерпретации". По словам министра, ИГ с занимаемых им территорий вытеснили силы международной коалиции, а российские военные пришли в на помощь президенту страны Башару Асаду с опозданием и в конечном счете добились освобождения Дейр-эз-Зора.
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