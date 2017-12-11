МИД и Минобороны России ответили на обвинения в "присваивании" победы над боевиками в Сирии

"Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь", — написала Захарова.

Ранее Минобороны России подвергло критике действия международной коалиции во главе с США в Сирии, пишет РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что победа над террористами является в первую очередь заслугой политического руководства Дамаска и сирийской правительственной армии.

"За три года своего существования коалиция только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями", — говорится в заявлении. По мнению ведомства, если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ в Сирии, то "исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что находит удивительным то, что Россия "присвоила" себе победу над ИГ* в Сирии. Он отметил, что, по его мнению, речь идет о "несколько необоснованной интерпретации". По словам министра, ИГ с занимаемых им территорий вытеснили силы международной коалиции, а российские военные пришли в на помощь президенту страны Башару Асаду с опозданием и в конечном счете добились освобождения Дейр-эз-Зора.