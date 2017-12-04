Телеведущий Соловьев заявил, что послал бы своего сына в Сирию

"Я считаю, что в свое время был ошибкой вывод советских войск из Афганистана. Я бы послал туда своего сына. И я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил", — заявил телеведущий оппоненту в споре, когда речь зашла о сирийском конфликте.

Этот фрагмент из передачи быстро разошелся по социальным сетям, вызвав шквал критики со стороны пользователей. "Хотел отправить сына в Сирию, но почему-то отправил учиться в Лондон", — язвительно комментировали пользователи соцсетей, пишет znak.com.