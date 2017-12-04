Телеведущий Соловьев заявил, что послал бы своего сына в Сирию

Телеведущий "России 1" Владимир Соловьев в своей авторской программе заявил, что в свое время собирался поехать воевать в Афганистан, а сейчас готов отправить на Ближний Восток сына.
"Я считаю, что в свое время был ошибкой вывод советских войск из Афганистана. Я бы послал туда своего сына. И я туда пытался поехать сам. И никакой проблемы в этом не вижу. И своих детей я бы и в Сирию отправил", — заявил телеведущий оппоненту в споре, когда речь зашла о сирийском конфликте.
Редкая фотография: Владимир @VRSoloviev перед заброской в Афганистан pic.twitter.com/wkQv26SSGE— недруги за бугром (@Lndcalling) 4 декабря 2017 г.
Этот фрагмент из передачи быстро разошелся по социальным сетям, вызвав шквал критики со стороны пользователей. "Хотел отправить сына в Сирию, но почему-то отправил учиться в Лондон", — язвительно комментировали пользователи соцсетей, пишет znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.