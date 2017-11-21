Полицейские не стали заводить дело на Владимира Соловьева за "два процента дерьма"

В документе, который предоставила Юлия Федотова, говорится, что полиция направила на ВГТРК официальный запрос. Руководство телекомпании ответило, что на радиостанции "проводится тщательная проверка по недопущению трансляции материалов, способствующих разжиганию ненависти либо вражды", а также ложных сведений, порочащих честь и достоинство граждан. Высказывание Соловьева в компании назвали его личным мнением.

Сама Юлия Федотова считает, что в заявлениях Соловьева есть не только признаки клеветы, но и экстремизма. Решение московского УУП она собирается обжаловать.

В июне этого года телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" назвал школьников, которые вышли на митинг Алексей Навального 12 июня, "детьми коррупционеров", потому что у них есть телефоны. Он также назвал митинги "бунтом мажоров", а их участников — "двумя процентами дерьма".