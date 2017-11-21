Полицейские не стали заводить дело на Владимира Соловьева за "два процента дерьма"

Отдел МВД России по району Беговой Москвы отказался возбуждать уголовное дело о клевете на ведущего Владимира Соловьева, который в эфире радиостанции "Вести FM" назвал участников митинга, организованного оппозиционером Алексеем Навальным, "двумя процентами дерьма". Коллективное заявление с 44 подписями на журналиста подавала активистка екатеринбургского штаба политика Юлия Федотова, пишет znak.com.
В документе, который предоставила Юлия Федотова, говорится, что полиция направила на ВГТРК официальный запрос. Руководство телекомпании ответило, что на радиостанции "проводится тщательная проверка по недопущению трансляции материалов, способствующих разжиганию ненависти либо вражды", а также ложных сведений, порочащих честь и достоинство граждан. Высказывание Соловьева в компании назвали его личным мнением.
Сама Юлия Федотова считает, что в заявлениях Соловьева есть не только признаки клеветы, но и экстремизма. Решение московского УУП она собирается обжаловать.
В июне этого года телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции "Вести FM" назвал школьников, которые вышли на митинг Алексей Навального 12 июня, "детьми коррупционеров", потому что у них есть телефоны. Он также назвал митинги "бунтом мажоров", а их участников — "двумя процентами дерьма".
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