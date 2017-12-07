Путин заявил об освобождении Сирии от ИГ и полном разгроме террористов

6 декабря, находясь с рабочим визитом в Нижнем Новгороде, президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Сирийской Арабской Республике, результаты операции по освобождению Сирии от террористов и перспективы дальнейшего урегулирования в этой стране, сообщает пресс-служба Кремля.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов. Естественно, ещё могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе, на этой территории закончена, повторяю, полным разгромом террористов.
Дальше нам нужно будет вместе с другими участниками этого процесса, вместе с правительством Сирии, вместе со странами региона, с ООН переходить, безусловно, к следующему этапу — началу политического процесса, созданию и проведению, как мы договорились в рамках трёхсторонней встречи в Сочи президентов России, Ирана и Турции, Конгресса народов Сирии, выхода на подготовку новой конституции, а затем, по мере развития этого процесса, и к выборам президента, парламента.
Но это очень большая, длительная работа. Для начала нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состояние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного, политического урегулирования.
Между тем в Пентагоне не согласны с данными Генштаба ВС РФ о том, что "Исламское государство" потерпело полное поражение на территории Сирии, заявил представитель американского оборонного ведомства Эрик Пэхон, пишет "Комсомольская правда".
В свою очередь в Генштабе ВС РФ выразили недоумение в связи с планами США закрепиться в арабской республике на фоне последних успехов сирийских правительственных войск.
"На фоне успехов правительственных сил в освобождении территории своего государства и принимая во внимание позицию США о приверженности территориальной целостности и независимости САР, остаются не до конца понятными устремления США закрепиться в Сирии", — заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
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