Путин заявил об освобождении Сирии от ИГ и полном разгроме террористов

— Министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегах Евфрата завершены полным разгромом террористов. Естественно, ещё могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе, на этой территории закончена, повторяю, полным разгромом террористов.

Дальше нам нужно будет вместе с другими участниками этого процесса, вместе с правительством Сирии, вместе со странами региона, с ООН переходить, безусловно, к следующему этапу — началу политического процесса, созданию и проведению, как мы договорились в рамках трёхсторонней встречи в Сочи президентов России, Ирана и Турции, Конгресса народов Сирии, выхода на подготовку новой конституции, а затем, по мере развития этого процесса, и к выборам президента, парламента.

Но это очень большая, длительная работа. Для начала нужно сделать хотя бы первые шаги: укрепить то состояние, которое сейчас сложилось, укрепить зоны деэскалации, добиться того, чтобы кровопролитие окончательно прекратилось на сирийской территории, и перейти к процессу мирного, политического урегулирования.