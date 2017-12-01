"Смерть пилотам": бывший главком ВКС рассказал о провальной электронике вертолетов Ми-28

Такую критику он высказал в ходе заседания по законодательному обеспечению ОПК и ВТС, отвечая на ряд замечаний деятелей "оборонки", что Минобороны финансирует опытно-конструкторские разработки в недостаточном объёме.



"Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они (летчики) говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего лётчик не видит, ничего лётчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют "смерть пилотам". Небо безоблачное — все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят", — констатировал бывший главком ВКС РФ, сообщает авиационный портал aex.ru.

Факт

В августе 2015 года Главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Виктор Бондарев запретил полеты вертолетов Ми-28. Временная мера была связана с авиакатастрофой в Рязанской области, когда во время демонстрационного полета "Беркутов" разбился вертолет. 2 августа боевой вертолет Ми-28 пилотажной группы "Беркуты" разбился во время авиашоу под Рязанью, один из летчиков погиб. Как рассказал выживший пилот, во время выполнения фигуры высшего пилотажа, бортовая аварийная система оповещения вертолета сообщила об отказе системы гидроусиления.

Справка

Виктор Бондарев был назначен главнокомандующим ВКС 1 августа 2015 года. До этого он занимал должность главкома Военно-воздушных сил (ВВС). Свою карьеру Бондарев начал в качестве летчика-инструктора и впоследствии стал заслуженным военным летчиком и летчиком-снайпером. Бондарев отмечен орденом Мужества. В 2000 году за мужество и героизм, проявленные во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Бондарев получил звание Героя России.

Виктор Бондарев начинал свою карьеру в Калманском авиаполку Барнаульского высшего военного авиационного училища лётчиков.

26 сентября президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности и уволил с военной службы главкома ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева.