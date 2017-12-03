Российский сенатор ткнул носом США в сирийский конфликт

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Хантсмана в своем микроблоге в "Твиттере".

"Узнали от посла Хантсмана: для США важны вопросы межд. права и терр. целостности. Это, видимо, новый тренд: с Косово, Ираком, Ливией было иначе", — написал Пушков.

Разделяя озабоченность г-на посла вопросами межправа, хотел бы понять,на каком основании США действуют в Сирии? Межправо на сей счет молчит. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 декабря 2017 г.

Этой теме посвящен еще один пост. "Хотел бы понять, на каком основании Штаты действуют в Сирии", - пишет Пушков.

Ранее посол США в России заявил, что снятие санкций с Москвы возможно только после "решения вопроса с Украиной", пишет РИА Новости. При этом он пояснил, что Вашингтон вмешался в конфликт в Донбассе, поскольку для него важны "вопросы международного права и территориальной целостности".

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление Хантсмана неконструктивным, напомнив, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта.