Путину предложили создать Чрезвычайную демографическую комиссию

В России "чрезвычайная ситуация" в демографии, считает Владимир Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Он предложил президенту страны Владимиру Путину создать Чрезвычайную демографическую комиссию, сообщает телеканал РТ.
Владимир Крупнов ссылается на данные статистики: за январь-октябрь 2017 года число новорожденных в России снизилось на 170 тысяч человек, а в целом убыль населения составила 115 тысяч. Тенденция может усилиться и привести к демографической яме конца 1990-х годов.
В России следует создать Чрезвычайную демографическую комиссию, чтобы обсудить необходимый комплекс мер: предоставления жилья гражданам, создание рабочих мест, пособия. В качестве эффективной меры Крупнов предлагает ежемесячно выплачивать "материнские пособия" — от 100 тысяч рублей — семьям с четырьмя и более детьми или выделить им "комфортного дома" с 50-100 сотками земли.
В свою очередь лидер государства уже озвучил ряд мер, которые должны повысить рождаемость в стране: продлить выплату маткапитала до 2021 года, запустить специальную ипотеку для семей, где рождается второй и третий ребенок, обеспечить ежемесячные адресные выплаты за первенца.
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