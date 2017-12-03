Путину предложили создать Чрезвычайную демографическую комиссию

Владимир Крупнов ссылается на данные статистики: за январь-октябрь 2017 года число новорожденных в России снизилось на 170 тысяч человек, а в целом убыль населения составила 115 тысяч. Тенденция может усилиться и привести к демографической яме конца 1990-х годов.

В России следует создать Чрезвычайную демографическую комиссию, чтобы обсудить необходимый комплекс мер: предоставления жилья гражданам, создание рабочих мест, пособия. В качестве эффективной меры Крупнов предлагает ежемесячно выплачивать "материнские пособия" — от 100 тысяч рублей — семьям с четырьмя и более детьми или выделить им "комфортного дома" с 50-100 сотками земли.

В свою очередь лидер государства уже озвучил ряд мер, которые должны повысить рождаемость в стране: продлить выплату маткапитала до 2021 года, запустить специальную ипотеку для семей, где рождается второй и третий ребенок, обеспечить ежемесячные адресные выплаты за первенца.





