Эксперты рассказали, что в Сибири произошел спал рождаемости на 12%. По итогам января-сентября 2017 года в Сибирском федеральном округе родилось 179,3 тысячи младенцев, что на 24,4 тысячи меньше, чем за аналогичный периода 2016 года.

Наибольший спад рождаемости в 15 % произошёл в Республике Алтай, здесь родились 2 576 младенцев, а в Алтайском крае спад составил чуть ниже среднего — 11,7 %. В регионе родилось 19 373 ребенка.

В отчете Новосибирскстата говорится, что Алтайский край лидирует по количеству разводов на 100 браков среди населения. Здесь на сотню браков зарегистрировали 66 разводов. Всего за девять месяцев зарегистрировали 12 101 брак и 7 991 развод.

В Республике Алтай этот показатель немного ниже — 55 разводов на 100 браков. Здесь зарегистрировали 1 231 брак и 676 разводов.

Из Алтайского края мигрировали более пяти тысяч жителей. Регион занимает третье место по убыванию населения. На первом месте находится Омская область.