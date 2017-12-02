Алтайский край лидирует по количеству разводов

Сегодня, 15:55.
Жизнь

Алтайский край лидирует по количеству разводов в Сибири. К такому выводу пришли новосибирские статистики, пишет Сиб.фм.

Пара. Отношения.
Пара. Отношения. Фото: СС0.

Эксперты рассказали, что в Сибири произошел спал рождаемости на 12%. По итогам января-сентября 2017 года в Сибирском федеральном округе родилось 179,3 тысячи младенцев, что на 24,4 тысячи меньше, чем за аналогичный периода 2016 года.

Наибольший спад рождаемости в 15 % произошёл в Республике Алтай, здесь родились 2 576 младенцев, а в Алтайском крае спад составил чуть ниже среднего — 11,7 %. В регионе родилось 19 373 ребенка.

В отчете Новосибирскстата говорится, что Алтайский край лидирует по количеству разводов на 100 браков среди населения. Здесь на сотню браков зарегистрировали 66 разводов. Всего за девять месяцев зарегистрировали 12 101 брак и 7 991 развод.

В Республике Алтай этот показатель немного ниже — 55 разводов на 100 браков. Здесь зарегистрировали 1 231 брак и 676 разводов.

Из Алтайского края мигрировали более пяти тысяч жителей. Регион занимает третье место по убыванию населения. На первом месте находится Омская область.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров