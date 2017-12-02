Алтайский край лидирует по количеству разводов в Сибири. К такому выводу пришли новосибирские статистики, пишет Сиб.фм.
Эксперты рассказали, что в Сибири произошел спал рождаемости на 12%. По итогам января-сентября 2017 года в Сибирском федеральном округе родилось 179,3 тысячи младенцев, что на 24,4 тысячи меньше, чем за аналогичный периода 2016 года.
Наибольший спад рождаемости в 15 % произошёл в Республике Алтай, здесь родились 2 576 младенцев, а в Алтайском крае спад составил чуть ниже среднего — 11,7 %. В регионе родилось 19 373 ребенка.
В отчете Новосибирскстата говорится, что Алтайский край лидирует по количеству разводов на 100 браков среди населения. Здесь на сотню браков зарегистрировали 66 разводов. Всего за девять месяцев зарегистрировали 12 101 брак и 7 991 развод.
В Республике Алтай этот показатель немного ниже — 55 разводов на 100 браков. Здесь зарегистрировали 1 231 брак и 676 разводов.
Из Алтайского края мигрировали более пяти тысяч жителей. Регион занимает третье место по убыванию населения. На первом месте находится Омская область.
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