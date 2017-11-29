Ученые: в мире может появиться новая сексуальная ориентация

Доклад на эту тему опубликовали в журнале Journal of Sexual and Relationship Therapy. По мнению ученых, должен появиться тип людей, которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности. Эра виртуального секса с эффектом погружения уже наступила.

Исследователи призывают врачей понять природу "цифросексуальности" и быть готовыми к работе с такими клиентами, потому что это явление может привести к проблемам в отношениях и разводам, а также к усилению чувства вины и стыда.

По словам исследователей, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам. Более того, люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать.

Пока подобных роботов производят всего четыре компании, однако эксперты говорят, что в ближайшие десятилетия это станет повсеместным.