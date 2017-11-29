Ученые: в мире может появиться новая сексуальная ориентация

Канадские ученые заявили о том, что в ближайшем будущем появится новая сексуальная ориентация — "цифросексуал" (digisexuals), пишет РИА "Новости".
Доклад на эту тему опубликовали в журнале Journal of Sexual and Relationship Therapy. По мнению ученых, должен появиться тип людей, которые будут удовлетворять свои сексуальные потребности исключительно за счет технологий и виртуальной реальности. Эра виртуального секса с эффектом погружения уже наступила.
Исследователи призывают врачей понять природу "цифросексуальности" и быть готовыми к работе с такими клиентами, потому что это явление может привести к проблемам в отношениях и разводам, а также к усилению чувства вины и стыда.
По словам исследователей, развитие технологий приведет к тому, что многие будут предпочитать роботов живым партнерам. Более того, люди будут налаживать тесные связи со своими партнерами-роботами. Их будут изготавливать на заказ, чтобы делать вещи, которые партнеры-люди не могут или не станут делать.
Пока подобных роботов производят всего четыре компании, однако эксперты говорят, что в ближайшие десятилетия это станет повсеместным.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.