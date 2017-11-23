После секса мужчина ослеп на один глаз

Мужчина ослеп на один глаз после чрезвычайно энергичного полового акта. От напряжения мышц у него, вероятно, лопнул кровеносный сосуд, сообщает Daily Mail.
Во время секса 29-летний молодой человек ненамеренно совершил так называемый "маневр Вальсальвы" — попытался сделать сильный выдох при зажатом рте и носе и сомкнутых голосовых связках.
Наутро, ослепнув на левый глаз, мужчина поехал в больницу, где врачи догадались, что могло произойти. По словам докторов, зрение к пациенту через какое-то время должно вернуться.
Медики подчеркивают, что "маневр Вальсальвы" иногда может привести даже к потере памяти, поэтому применять технику нужно с осторожностью. Процедура направлена на выравнивание давления во внутренних полостях черепа (синусах, внутренних ушах и так далее) с давлением окружающей среды, пишет Lenta.ru.
Ранее ученые проанализировали данные более 4500 пациентов, переживших остановку сердца. Они выяснили, что это происходило во время секса или сразу после него реже, чем в 1% случаев.
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