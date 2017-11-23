После секса мужчина ослеп на один глаз

Во время секса 29-летний молодой человек ненамеренно совершил так называемый "маневр Вальсальвы" — попытался сделать сильный выдох при зажатом рте и носе и сомкнутых голосовых связках.

Наутро, ослепнув на левый глаз, мужчина поехал в больницу, где врачи догадались, что могло произойти. По словам докторов, зрение к пациенту через какое-то время должно вернуться.

Медики подчеркивают, что "маневр Вальсальвы" иногда может привести даже к потере памяти, поэтому применять технику нужно с осторожностью. Процедура направлена на выравнивание давления во внутренних полостях черепа (синусах, внутренних ушах и так далее) с давлением окружающей среды, пишет Lenta.ru.

Ранее ученые проанализировали данные более 4500 пациентов, переживших остановку сердца. Они выяснили, что это происходило во время секса или сразу после него реже, чем в 1% случаев.