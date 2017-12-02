РПЦ официально запретила однополые браки

Архиерейский собор одобрил принятое Русской православной церковью положение "О канонических аспектах церковного брака". В нем содержится запрет на заключение однополых браков и браков с еретиками, пишут "Известия" со ссылкой на документ, который приняли в пятницу в Архиерейском соборе. В церкви не будут также венчать пары, где один из супругов не является православным.
"Церковь категорически не признает и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством", — сообщается в документе.
Не признаются также браки, заключенные между представителями православного и неправославного вероисповеданий. В свою очередь, христианам, состоящим в таком браке, церковь окажет поддержку, чтобы "они сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать в православии своих детей".
Церковь также не признает и другие формы сожительства, которые не соответствуют определению брака как союза между мужчиной и женщиной. Русская православная церковь не будет венчать людей, которые уже состояли в браке более трех раз, пишет ТАСС. Будут учитываться не только церковные браки, но и те, что были заключены в ЗАГСе.
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