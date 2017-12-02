РПЦ официально запретила однополые браки

"Церковь категорически не признает и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством", — сообщается в документе.

Не признаются также браки, заключенные между представителями православного и неправославного вероисповеданий. В свою очередь, христианам, состоящим в таком браке, церковь окажет поддержку, чтобы "они сохраняли связь с православной общиной и могли воспитывать в православии своих детей".

Церковь также не признает и другие формы сожительства, которые не соответствуют определению брака как союза между мужчиной и женщиной. Русская православная церковь не будет венчать людей, которые уже состояли в браке более трех раз, пишет ТАСС. Будут учитываться не только церковные браки, но и те, что были заключены в ЗАГСе.