Священник прокомментировал слова Кураева об ответственности РПЦ за неудачный пуск ракеты

По информации Благовещенской епархии, 26 ноября по приглашению руководства космодрома и представителей "Роскосмоса" правящий архиерей епископ Лукиан совершил молебен на начало благого дела на территории стратегического объекта и "преподал благословение специалистам, участвующим в историческом событии". Владыка окропил приготовленную к старту ракету, метеорологический спутник, а также персонал космодрома святой водой, напутствовав их добрыми пожеланиями.

"Освящение машины не защитит от ДТП, если ты нарушаешь правила дорожного движения. Скажем так, если освятить машину с пустым бензобаком, она не заведется. Мы обращаемся к богу с молитвами, но освящение не отменяет человеческого фактора, не отменяет и поломок. Мы крестим людей и не гарантируем, что они попадут в рай, венчаем и не говорим, что они точно не разведутся, это уже зависит от людей. Есть идея соработничества человека и Бога", — сказал Шевченко.

Также он отметил, что Кураев "некогда был блестящим богословом, а допускает популистские высказывания", пишет znak.com.

Накануне Кураев заявил, что ответственность за неудачный запуск спутника лежит на благовещенском епископе Лукиане, который освящал ракету-носитель перед стартом. "Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема", — сказал Кураев.

Ракета "Союз" с 19 спутниками стартовала с Восточного 28 ноября в 08:41 мск. "Роскосмос" отчитался о выведении разгонного блока с трехтонным аппаратом "Метеор-М" на расчетную орбиту, однако затем сообщил, что на целевую орбиту спутник не вышел, связь с ним установить не удалось.

По предварительным данным, ракета упала в Атлантический океан вместе со всеми спутниками.

Начала работу госкомиссия по расследованию причин неудачного выведения на орбиту спутника "Метеор-М" №?2-1 и 18 микроспутников. Об этом заявил статс-секретарь-заместитель генерального директора "Роскосмоса" Сергей Дубик, сообщает РИА Новости.

Справка

Епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освятил "Союз-2.1б" 27 ноября. Он же освящал "Союз-2.1а", который стартовал с Восточного в апреле 2016 года, это стало первым запуском с нового космодрома. Его планировали на 27 апреля, но отложили на день. Из-за отсрочки президент России Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

В ноябре 2016-го Рогозин заявил, что российская космонавтика преодолела череду "обидных аварий и катастроф". В декабре того же года "Роскосмос" потерял космический грузовик "Прогресс МС-04". Причиной аварии назвали дефект ракеты "Союз-У", от ее использования отказались после аварии "Прогресса" и заменили на "Союз-2.1а".