Ответственность за неудачный запуск ракеты-носителя возложили на священника

"Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг. В этом есть некоторая проблема", — цитирует Кураева сайт радиостанции.

Ракета "Союз" с 19 спутниками стартовала с Восточного 28 ноября в 08:41 мск. "Роскосмос" отчитался о выведении разгонного блока с трехтонным аппаратом "Метеор-М" на расчетную орбиту, однако затем сообщил, что на целевую орбиту спутник не вышел, связь с ним установить не удалось.

Ракета упала в Атлантический океан вместе со всеми спутниками.

По данным источника "Интерфакса", причиной аварии стал человеческий фактор: "Возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан".

Епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освятил "Союз-2.1б" 27 ноября, пишет znak.com.

Ранее сообщалось, кладовщица стала "крайней" в провале испытаний ракет "Протон". После огневых испытаний выявили брак и отозвали 71 двигатель РД-0210/0211 и РД-0213/0214. Двигатель для тяжелых ракет "Протон" оказался спаян не тем припоем. Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров признал, что на предприятии не было должным образом налажено взаимодействие производства и складского хозяйства.

Когда начали вести проверку, то выяснилось, что вся проблема в том, что кладовщица не вовремя заболела. "У кладовщицы была серьезная травма, она ушла на долгое время на больничный и на этот период не было элементарной преемственности в работе кладовщиков", — отметил Комаров.

Он подчеркнул, что эта "смешная история" из-за отсутствия взаимодействия производства и складского хозяйства в итоге "привела к достаточно серьезным последствиям".

Епископ Благовещенский и Тынденский Лукиан освящал "Союз-2.1а", который стартовал с Восточного в апреле 2016 года, это стало первым запуском с нового космодрома.

Его планировали на 27 апреля, но отложили на день. Из-за отсрочки президент России Владимир Путин объявил выговор вице-премьеру Дмитрию Рогозину.

В ноябре 2016-го Рогозин заявил, что российская космонавтика преодолела череду "обидных аварий и катастроф". В декабре того же года "Роскосмос" потерял космический грузовик "Прогресс МС-04". Причиной аварии назвали дефект ракеты "Союз-У", от ее использования отказались после аварии "Прогресса" и заменили на "Союз-2.1а".

Игорь Комаров заверил, что после данного инцидента в его ведомстве приняли серьезные организационные меры.

Фронтмен группировки "Ленинград" отреагировал на неудачный запуск ракеты-носителя.