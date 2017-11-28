Назвали причину падения российской ракеты со спутниками в океан

28 ноября ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный, рухнула в океан. Вместе с ракетой утонул трехтонный спутник "Метеор" и еще 18 небольших спутников. По данным источника "Интерфакса", причиной неудачного запуска с нового российского космодрома мог стать т.н. человеческий фактор.
Как рассказал источник, возникла ошибка в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока "Фрегат", в результате чего первый импульс был выдан не в той ориентации, которая необходима, поэтому разгонный блок вместе со спутником вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.
"Известия" сообщили, что на разгонном блоке после старта ракеты могли возникнуть неполадки, из-за чего телеметрия от спутника не была получена. Выяснилось, что связь не удалось установить из-за того, что он не вышел на целевую орбиту. В настоящее время "Роскосмос" анализирует произошедшее.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал катастрофу "Союза", пишет RT. Как сказал пресс-секретарь Путина, он не располагает полной информацией о произошедшем и не думает, что есть детальная информация о том, что именно произошло и по какой причине.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Поэтому пока я не спешу, ещё чуть-чуть набрался бы терпения. В любом случае мы ждём информацию от соответствующих ведомств, в первую очередь, естественно, от госкорпорации "Роскосмос".
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