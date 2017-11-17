Город с Цоем: российский космонавт сфотографировал Барнаул с МКС

Вот что написал Сергей про столицу Алтайского края:

Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою.

Комментаторы отметили, что в Барнауле уже лежит снег. Видимо, Рязанский сделал снимок раньше. Некоторые люди просят сфотографировать Горно-Алтайск и Телецкое озеро.

Напомним, что в прошлом году снимок Бийска из космоса выложил в соцсеть космонавт Олег Артемьев. Он же в 2014-м публиковал и космический снимок Барнаула.