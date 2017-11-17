Город с Цоем: российский космонавт сфотографировал Барнаул с МКС

17 ноября находящийся на орбите космонавт Сергей Рязанский выложил в соцсети снимок Барнаула. Жители края в комментариях приветствуют Сергея и просят еще фотографировать Алтай.
Вот что написал Сергей про столицу Алтайского края:
Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою.
Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А еще это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою It's a very good way to start your trip to the beauties of Altay from #Barnaul. And one more thing, it's one of the few cities where you can see a monument to Victor Tsoy #барнаул #мкс #космос #iss #space #natgeo #nargeoru #photorussia #fromabove
Комментаторы отметили, что в Барнауле уже лежит снег. Видимо, Рязанский сделал снимок раньше. Некоторые люди просят сфотографировать Горно-Алтайск и Телецкое озеро.
Напомним, что в прошлом году снимок Бийска из космоса выложил в соцсеть космонавт Олег Артемьев. Он же в 2014-м публиковал и космический снимок Барнаула.
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