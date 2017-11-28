Стартовавшая с космодрома Восточный ракета с 19 спутниками упала в океан

28 ноября потерпела крушение ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Восточный. По данным источника РИА "Новости", головная часть ракеты с 19 спутниками могла упасть в океан в районе Антарктиды.
Собеседник РИА "Новости", работающий в космической отрасли, рассказал:
— Если до сих пор нет подтверждения выведения основной нагрузки — спутника "Метеор", — допускаю, что нештатная ситуация могла возникнуть между отделением от третьей ступени и первым включением. В таком случае падение могло произойти в океане в районе Антарктиды.
Другой источник агентства предположил, что на "Фрегате" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением могла возникнуть нештатная ситуация. В таком случае головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.
Напомним, что 28 ноября с космодрома Восточный запустили ракету "Союз-2.1б" с трехтонным спутником "Метеор" и еще 18 небольшими спутниками (т. н. попутной нагрузки), включая "Бауманец-2", который разработали студенты МГТУ имени Баумана.
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