Конспирологи подсчитали, что на Землю более 80 тысяч раз вторгались звездолеты

В сети отыскали интерактивную карту сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО), созданную конспирологами, пишет The Daily Mail.
Проект UFO Stalker наносит на карту точки с пояснениями, когда именно был виден объект, а также комментарии очевидцев. По данным сайта, в 2017 году было зарегистрировано почти 84 тысячи таких "необъяснимых" появлений. Это на 12 процентов больше по сравнению с прошлым годом.
Судя по карте, организаторы используют информацию со всего мира. В России подобных отметок насчитывается несколько десятков.
Многие сообщения касаются неопознанных световых вспышек в небе и базируются исключительно на рассказах неизвестных очевидцев, пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что известный своими открытиями житель Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил очередной загадочный объект — НЛО гигантских размеров, лежащий на склоне горы в Антарктиде.
Ранее исследователь находил "военный бункер" на перевале Дятлова, города инопланетян на Луне и секретную базу гитлеровцев в Антарктике.
Справка
Валентин Дегтерев прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников.
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