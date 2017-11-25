Ученые предложили догнать 40-метровый астероид

В сентябре в Солнечную систему залетел астероид, которому ученые присвоили название 1I/`Oumuamua. Небесное тело уже вышло за пределы системы, однако ученые предложили догнать его, пишет "Газета.ру".
Специалисты даже разработали проект, который назвали "Лира". Миссией "Лиры" станет детальное изучение астероида. Он движется с очень большой скоростью — 26 км/с. В настоящее время он возвращается в межзвездное пространство.
Длина объекта составляет 40 метров. Оборот вокруг своей оси небесное тело совершает всего за 7 часов. Известно также, что он имеет изменчивую яркость, которая объясняется высоким содержанием камня и металла.
Ученые планируют построить корабль, которые настигнет в космосе астероид через 5-10 лет. В то время небесное тело долетит к Плутонию. По некоторым предположениям, догнать астероид получится не ранее, чем через 30 лет.
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