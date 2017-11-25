Ученые предложили догнать 40-метровый астероид

Специалисты даже разработали проект, который назвали "Лира". Миссией "Лиры" станет детальное изучение астероида. Он движется с очень большой скоростью — 26 км/с. В настоящее время он возвращается в межзвездное пространство.

Длина объекта составляет 40 метров. Оборот вокруг своей оси небесное тело совершает всего за 7 часов. Известно также, что он имеет изменчивую яркость, которая объясняется высоким содержанием камня и металла.

Ученые планируют построить корабль, которые настигнет в космосе астероид через 5-10 лет. В то время небесное тело долетит к Плутонию. По некоторым предположениям, догнать астероид получится не ранее, чем через 30 лет.