Скоро на Землю обрушится осенний звездопад

"Леониды известны тем, что произвели настоящие метеорные бури в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах, но в 2017 году звездопад ожидается небольшой", — отмечают астрономы.

Метеоры — "падающие звезды" — возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Ноябрьский метеорный поток получил название "Леониды", потому что его радиант — точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, "падают" метеоры — находится в созвездии Льва.

Прародительница Леонид — комета Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle). В 1998 году она прошла перигелий — ближайшую к Солнцу точку орбиты. В этот период, с конца 1990-х до начала 2000-х годов, произошла феноменальная вспышка активности этого метеорного потока: в 1999 году в максимуме наблюдалось до 3,7 тысячи метеоров в час, затем этот рекорд повторился в 2001 году.

Идеальными условиями для наблюдения за звездопадом является ничем не засвеченное ночное небо и хорошая погода. Леониды попадают в земную атмосферу со скоростью 71 километр в секунду. Цвет метеоров — от красноватого до зеленого. Сгорают они на высоте 90–120 километров над поверхностью Земли.

В 2016 году пик метеорного потока пришелся также на ночь 17 ноября. Звездный поток можно было увидеть и в небе над Алтайским краем. Следующие подобные обильные метеорные дожди возможны не ранее 2031 года.