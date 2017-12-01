Алтайский отец-одиночка, которого хотят выселить из дома, поедет на "Пусть говорят"

Мужчина развелся женой несколько лет назад. Женщину лишили родительских прав и с тех пор Александр Баранов один воспитывает четырех детей. В 2013 году он вместе с женой взял в ипотеку 521 тыс. рублей. Сейчас он не может выплатить долг.

Александр Баранов работает сторожем и получает 10 тыс. рублей. На детей ему дают 3 400 рублей. В субсидиях и льготах Александру Баранову отказали.

В мае состоялся суд. Чтобы погасить долг, мужчина отдал материнский капитал — 421 тыс. рублей. После этого банк должен был пересчитать проценты, но Александр Баранов остался должен еще 167 тысяч. В счет долга мужчина хотел передать губернаторскую помощь, но ему отказали и выставили дом на торги. Приставы хотят выселить мужчину 4 декабря.

Депутат Евгения Боровикова посоветовала мужчине обратиться в передачу "Пусть говорят". Она и будет защищать мужчину в эфире. Кроме того, к решению проблемы подключился Борис Ларин, краевой уполномоченный по правам человека.