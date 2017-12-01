Центробанк отклонил идею печатать 10-тысячные купюры с изображением Путина

"По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России", — цитирует текст письма директора департамента наличного денежного обращения Центробанка Александра Юрова агентство.

Ранее ассоциация "Аванти" направила главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письменное предложение о выпуске банкнот с изображением действующего российского президента. Глава компании Рахман Янсуков убежден, что появление подобной купюры повысило бы уровень ответственности россиян при обращении с деньгами и консолидировало российское общество.

"На мой взгляд, можно было бы сделать исключение, ведь Владимир Владимирович Путин является нашим национальным лидером, объединяющим весь российский народ в период действия международных санкций. Думаю, данная инициатива была бы поддержана подавляющим большинством населения нашей родины" — отметил Янсуков, пишет ura.ru.

Справка

Янсуков — бывший помощник чеченского бизнесмена Умара Джабраилова, а его советником ранее была Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В "Аванти" она курировала молодежное предпринимательство, но в к конце августа покинула организацию. В начале ноября Янсуков объявил о планах выдвинуться на президентских выборах.