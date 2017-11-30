"Поезд №1", вагон-ресторан: Путин побывал в депо железнодорожной станции "Москва-Киевская"

29 ноября президент РФ Владимир Путин посетил ремонтно-экипировочное депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская". Глава государства ознакомился с информацией о работе пассажирского комплекса РЖД и осмотрел образцы вагонов поездов, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин прогулялся по вагонам и поговорил с рабочими на разные общегражданские темы, например о том, нужно ли повышать планку пенсионного возраста, пишет "Коммерсантъ". Президент осмотрел вагоны. Дольше всего задержался в вагоне-ресторане, где углубился в изучение меню. Директор вагона-ресторана поведал Путину, что в "вагоне" представлены все кухни мира, чем удивил главу государства.
Проводник Наталья Зайцева спросила президента РФ, поменяет ли он когда-нибудь "борт №1" на "поезд №1". "Вы знаете, не секрет, по-моему, что с 1930-х годов такие правительственные поезда существовали и сейчас существуют. Но действительно, с учетом размера территории пользоваться приходится в основном авиационным транспортом", — уклончиво ответил президент.
Также Владимир Путин пообещал рабочему Пономаренко доехать из Москвы в Петербург на поезде с болельщиками на матч ЧМ-2018.
Когда президента спросили, будет ли повышен пенсионный возраст, Владимир Путин ответил принципиально уклончиво: проанализировал все точки зрения на этот вопрос и пришел к выводу, что такое решение не может быть принято кулуарно.
Факт
В депо "Москва-Киевская" проходят обслуживание поезда дальнего следования, в том числе международного сообщения со странами СНГ и дальним зарубежьем.
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