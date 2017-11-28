Отставка Путина, "крылатая смерть" на Алтае и дикие танцы: как мы жили в 1999 году. 18+

— Вы верите в возможность добровольной отставки Ельцина?

— У него такой характер, что, по-моему, он ни на минуту власть не упустит. То есть своему преемнику он создаст шаткость позиций. Вот в этом вся беда.

— Как бы вы объяснили успех наскоро созданной новой партии власти "Движение Единство"?

— В России любят власть, какая бы она ни была. Менталитет такой граждан просто. Если начальник просит, то как же ему не помочь.