Отставка Путина, "крылатая смерть" на Алтае и дикие танцы: как мы жили в 1999 году. 18+

28 ноября altapress.ru празднует свое 18-летие. В честь этого редакция решила вспомнить конец эпохи — год рождения сайта. Мы покопались в пыльных газетных архивах и готовы рассказать вам, как жилось в (очередном лихом) 1999 году, когда Путин чуть не покинул Кремль, "крылатая смерть" — саранча — на Алтае буквально опустошила 22 района, в Барнауле развалилась лестница на ВДНХ, а весь мир ждал конца света.
Лихо
- Саранча уничтожила траву в 22 районах края на площади 601 тыс. га. А в Славгородском районе насекомые умяли 500 га подсолнечника за 2,5 часа. Летучая "нечисть" двигалась по краю со скоростью 50 км в сутки.
- Алтайские силовики после событий в Чечне и серии терактов по России (см. в блоке про события в России — прим. ред.) отчитывались: "В Алтайском крае живет около 2000 чеченцев, которые давно поселились на территории края и не поддерживают контактов с Чечней".
- 19 августа ждали конца света. И 11 августа. И, конечно же, апокалипсиса ждали в ночь на новый, 2000 год. Конца света не произошло. Не все знают, что тысячелетие закончилось не 31 декабря 1999 года, а 31 декабря 2000 года (угадайте почему).
- В Бийске река впервые на памяти старожилов разлилась осенью. 283 дома подтопило под фундамент.
- В Нагорном парке выполаживали склон и вскрыли несколько могил. Найденные останки захоронили.
- Алтайский край по темпам распространения наркомании занимал четвертое место в стране. За восемь лет общее число наркоманов в крае возросло в 23 раза, причем детей — в 153 раза.
- Среднедушевой доход россиян составлял менее половины прожиточного минимума.
- В первом полугодии 1999 года средняя начисленная заработная плата в России составила 1329 руб., что по сравнению с 1998-м выше на 29%. Но реальная зарплата составила только 62% от уровня 1998 года.
- За неделю с 26 ноября по 2 декабря в регионе зарегистрировано: 1316 преступлений (раскрыто 978). Вообще криминальная обстановка была крайне напряженной. В газетах то и дело мелькали новости о найденных обезображенных трупах, разбоях, жестоких убийствах.
- Участились случаи вооруженных нападений на банки, "комки" и заведения общепита. Так, в центре Барнаула произошел вооруженный налет на компьютерный клуб "Подземелье". Пятеро налетчиков в масках ворвались в зал, выстрелили в стену и приказали всем лечь на пол. Газета "Молодежь Алтая" тогда писала: "Посетители "Подземелья" — студенты АГУ, политеха, сельхозакадемии, — вместо того чтобы "наложить в штаны", скрутили бандитов, побили их и вызвали охрану".
- С автомобилей на улицах Барнаула сорвали шильдики. Чудили пареньки в возрасте до 14 лет.
- В Тогульском районе восьмилетнюю школу сожгли ученики. Ребята проникли в здание и хотели поживиться едой из столовой, но случайно устроили пожар.
- Во время оползня сломалась барнаульская лестница на ВДНХ.
- Кытмановский коррекционный детский дом, где жили около 50 детей в возрасте от 5 до 18 лет, был на грани закрытия: детей нечем было кормить. Они питались чечевицей и горохом из американской гуманитарной помощи.
- В краевой столице разразился хлебный кризис, который возник из-за дефицита муки.
- На предприятии Северные электрические сети "Алтайэнерго" из-за массовых случаев воровства алюминиевого и медного проводов сложилась критическая ситуация. За несколько лет украли 45 тонн алюминиевого провода, прямой ущерб составил более 3 млн руб.
- Прогнозировали приход в Алтайский край "испанки" — тяжелой формы гриппа, от которой в 1920-е годы погибло 20 млн человек.
- Водоканал отключил воду бассейну "Обь" из-за долгов, которые составляли примерно 2,2 млн рублей.
- "Росводоканал Барнаул" хотел повысить платежи для жителей частных домов. Оплату планировалось увеличить в 2–3 раза. Например, за полив трех соток потребителю пришлось бы выложить не 103 рубля, а 187. Но антимонопольщики сочли этот ход нарушением законодательства.
- В Новоалтайске развернулась битва за элеватор. Небольшой город будоражили слухами о том, что объект захватили автоматчики.
- На Алтае беспокоились, что после новогодних каникул в школах занятия не продолжатся — учителя готовились к масштабной акции протеста из-за задержки зарплат. Педагоги более 100 школ Барнаула решили прекратить образовательный процесс из-за отсутствия средств на существование.
- 16 дней в Заринске продолжалась голодовка 25 женщин, которые требовали от властей выплатить детские пособия в полном размере за 1998 год.
- В Славгороде комитет по социальной защите начал раздавать в счет детских пособий муку. То же самое сделали в Тогульском и Бурлинском районах.
- Комиссия ООН, проверяющая ситуацию в Алтайском крае, ужаснулась росту больных туберкулезом и венерическими заболеваниями. Министр ассоциации здравоохранения ООН так высказался о первом впечатлении от алтайских больниц: "Мне трудно ответить на ваш вопрос".
Из интервью с Александром Суриковым, губернатором Алтайского края
— Вы верите в возможность добровольной отставки Ельцина?
— У него такой характер, что, по-моему, он ни на минуту власть не упустит. То есть своему преемнику он создаст шаткость позиций. Вот в этом вся беда.
— Как бы вы объяснили успех наскоро созданной новой партии власти "Движение Единство"?
— В России любят власть, какая бы она ни была. Менталитет такой граждан просто. Если начальник просит, то как же ему не помочь.
Так и жили
- Обсуждались вопросы о реабилитации ТЭЦ-3, которая на тот момент достаточно плохо работала.
- Пробки уже тогда всех "задолбали", рассказывал архитектор Сергей Боженко.
- Стоимость услуг путаны составляла 150 рублей в час. Но когда в крае развернули борьбу со жрицами любви и ввели 5%-ный налог с продаж эскорт-компаний, цены на интимные услуги подняли до 200 рублей в час.
- Писали о проблеме: мужской стриптиз не пользовался популярностью. Стриптизеры разорялись.
- Мэр Баварин поручил создать в краевой столице оптовый рынок китайских товаров.
- Небывалый град прошел летом в Троицком районе. Пострадали три села. Старожилы не помнили таких бедствий. Градины размером с большое куриное яйцо смешали с землей все грядки. В домах выбило стекла, на автомобилях остались вмятины.
- "Газпром" заявил, что магистральный газопровод из России в Китай пройдет, скорее всего, по территории Республики Алтай.
- В Алтайском крае были обеспокоены тем, что в сливочном масле зачастую не было молочного жира вообще, а был жир акулий.
- Стоимость билета эконом-класса на рейс Барнаул — Москва авиакомпании "Сибирь" повысилась с 1200 до 2000 руб.
- В Барнауле провели акцию по выявлению беспризорных детей. Работники администрации Железнодорожного района, врачи, социальные работники и педагоги обследовали вокзалы, чердаки и подвалы, и нашли 500 беспризорников.
- В ноябре темпы прироста цен на продовольственные товары оказались равны нулю. Дело в том, что рост цен на одни группы продовольственных товаров компенсировался их снижением на другие. Из группы непродовольственных товаров сильнее всего подорожал бензин — на 35%.
- 1 сентября из СИЗО в селе Кызыл-Озек Горно-Алтайска сбежали заключенные — девять человек, осужденные на солидные сроки. Они ушли красиво — через лаз. Мужчины рыли подкоп две недели: смотрели в окно на забор и к нему копали.
- 6 июня в Барнауле открыли памятник Пушкину. На него скидывались буквально всем миром. Свой вклад внесли даже школьники.
- В Алтайском крае разразилась эпидемия описторхоза, а зимой в регионе наблюдалась страшная эпидемия гриппа.
- В Барнауле достраивали комплекс зданий АГУ на улице Молодежной и муссировали тему переименования площади Сахарова в площадь Шукшина. Против выступал мэр Баварин.
- Официально закрылось Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков.
- Администрация приняла решение, что все массовые мероприятия на пл. Сахарова будут проводиться только с разрешения мэрии.
- Более 2000 свидетелей Иеговы (организация запрещена на территории РФ) из Алтайского края и Кемерова собрались в Барнауле на стадионе "Динамо".
- В городе начался бум на фэншуй. На страницах газет рассказывали, куда повернуть кровать и почему телевизор нужно завешивать чем-то, когда он выключен.
- В Барнауле планировали усилить работу всех налоговых органов и городских служб по сокращению недоимки в бюджет города. Причина активизации фискальных органов — крупная налоговая недоимка в бюджет, которая составила 157 млн руб.
- На Алтае готовились перевести школы на 12-летнее образование.
- В Барнаул наведался Юрий Лужков.
- Везде, где можно, проводили оптимизацию. Так, в Налобихе, во втором по значению селе Косихинского района, ликвидировали дежурную часть милиции и ППС. Жители в случае ЧП звонили в Косиху, но и там было всего две машины. Так что помощь часто не приходила.
- В Алтайском крае прошли выборы. Явка составила 65%. На первом месте оказалась КПРФ, на втором — партия "Медведь". Третьим шел блок Жириновского.
- В Республике Алтай активно обсуждали сенсационные слухи о возможном выдвижении Бориса Березовского кандидатом на выборы в Госдуму по Горно-Алтайскому округу.
О добром
- Бийский олеумный завод выиграл грант НАТО.
- Фонд Сороса отправил в Ребриху 4 тонны Библии.
- В сентябре-октябре более 40 000 малообеспеченных семей получили 558 тонн гуманитарной помощи из США.
- На турбазу "Катунь" в Горном Алтае на рок-фестиваль "В горах на быстрой реке" приехали прославленные российские рок-группы "Ва-Банкъ", "Калинов мост", "Ария", "Чиж и Ко", " Крематорий", "Чайф", "Пикник", а также гранды российской рок-музыки — Гребенщиков и Бутусов.
- Практически весь край знал двух ребят из Мозамбика. Их черный цвет кожи был в диковинку жителям Барнаула. Ричард и Лазаро учились в аспирантуре АлтГТУ.
- В Барнауле в канун празднования Дня Победы высадили 8077 деревьев. Именно столько ветеранов войны проживало на тот момент в столице края.
- В августе 1999 года губернатор Александр Сурикова отдал Молодежному театру Алтая отдали здание Дворца культуры меланжевого комбината, которое находится на Октябрьской площади.
- Администрация Бийска получила из президентского резерва 500 тысяч рублей на капитальный ремонт городской школы.
- В краевую столицу прибыла 50-метровая пожарная лестница, позволяющая спасать людей из высоток тех времен — в 12 и 15 этажей.
- Ко Дню матери краевые власти подарили матерям-героиням по платку и по 100 рублей.
- В Барнауле в очередной раз прошел конкурс "Мокрая майка".
Просто заголовки
- Начался рабочий день. Ну-ка, бармен, забубень.
- Ельцин заставил всех маяться.
- Мертвые в лифтах стоят, и тишина…
- СПИД пробрался в КГБ.
- Обдолбанный Лукас.
- Если вас обманул продавец, скоро ему наступит конец.
- Родился ребенок, открыл он глаза и первое слово — "Динамо" — сказал.
- Почта: пашем, кормим, хороним.
- В России любят власть.
- Все это ерунда по сравнению с национальной идеей.
Шутка от "Детей лейтенанта Шмидта"
Я однажды спросил у ламы в Тибете: скажи, лама, почему Россия так плохо живет? Лама ответил мне притчей: "Было у отца три зернышка. Он раздал их трем сыновьям. Один сын закопал зернышко в землю. Второй закопал его в небо. Оно упало на землю, но осталось в наличии. А третий закопал его в Россию. Вопросы по притче есть?"
Последний год столетия в России
- 19 сентября премьер-министр России Владимир Путин оказался на грани отставки. После вторжения ОМОНа в московский офис компании "Транснефть", произошедшего по прямому указанию первого вице-премьера Николая Аксененко, Владимир Путин попытался противодействовать этому, но не смог дозвониться до министра внутренних дел даже по прямому телефону. Оказалось, что все виды связи в кабинете главы правительства отключили. После этого случая глава кабмина подал Ельцину заявление об уходе. Но позже будущего преемника уговорили отозвать заявление.
- До этого Госдума провела голосование по началу процедуры досрочного прекращения полномочий президента Ельцина на основании пяти предъявляемых ему обвинений: развал СССР, трагические события осени 1993 года, развязывание войны в Чечне, развал армии и геноцид русского народа. Импичмент не удался.
- А 31 декабря президент Борис Ельцин заявил с телеэкранов, что устал и уходит. Путин стал и. о. президента. В тот же день ему передали символы президентской власти и "ядерный чемоданчик".
- За год страну потрясли сразу несколько событий, связанных с террористической деятельностью: вторжение боевиков в Дагестан, серия взрывов в Буйнакске, Москве и Волгодонске (в результате 307 человек погибли, более 1700 получили ранения). Тогда же возобновились боевые действия в Чечне.
- На покупку наркотиков, по данным Министерства внутренних дел России, приходилось до $3 млрд в год, что равнялось консолидированному бюджету страны. По оценкам независимых экспертов, сумма была еще больше. Раза в два.
- Во второй половине 1999 года решили начать эксперимент по массовому присвоению идентификационных номеров налогоплательщиков — ИНН.
- На стадионе Стад-де-Франс в Париже сборная России по футболу обыграла сборную Франции, на тот момент действующего чемпиона мира.
- Начался "руссогейт" — грандиозный международный скандал, дискредитировавший российские власти и бизнес. Газета "Нью-Йорк" и журнал "Ньюсуик" сообщили, ссылаясь на ФБР, что русская мафия якобы отмыла через Bank of New York 10 млрд долларов — половину годового бюджета страны. Назывались конкретные фамилии и родственные связи фигурантов.
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