Глава Минтранса сказал, когда возобновится авиасообщение с Египтом

"Осторожный прогноз по первому рейсу — начало февраля", — сообщил министр.

11 декабря Владимир Путин провел переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Президент сообщил, что РФ готова возобновить авиасообщения с Каиром. По словам главы государства, Египет проделал большую работу, чтобы повысить авиабезопасности.

"Будем стремиться к подписанию межправительственного протокола о возобновлении авиасообщения в ближайшее время", — сказал Владимир Путин.

Напомним, полеты из России в Египет были запрещены после теракта в октябре 2015 года над Синаем. Тогда после взрыва на борту погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Ранее altapress.ru писал, что российские авиакомпании смогут возобновить полеты в Египет уже до конца 2017 года. Об этом заверил министр транспорта Максим Соколов. По его словам, необходимые для этого предпосылки уже есть, вопрос обсуждается на высшем уровне.