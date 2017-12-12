Глава Минтранса сказал, когда возобновится авиасообщение с Египтом

Глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром может возобновиться в феврале 2018 года, сообщают "Известия".
"Осторожный прогноз по первому рейсу — начало февраля", — сообщил министр.
11 декабря Владимир Путин провел переговоры с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Президент сообщил, что РФ готова возобновить авиасообщения с Каиром. По словам главы государства, Египет проделал большую работу, чтобы повысить авиабезопасности.
"Будем стремиться к подписанию межправительственного протокола о возобновлении авиасообщения в ближайшее время", — сказал Владимир Путин.
Напомним, полеты из России в Египет были запрещены после теракта в октябре 2015 года над Синаем. Тогда после взрыва на борту погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.
Ранее altapress.ru писал, что российские авиакомпании смогут возобновить полеты в Египет уже до конца 2017 года. Об этом заверил министр транспорта Максим Соколов. По его словам, необходимые для этого предпосылки уже есть, вопрос обсуждается на высшем уровне.
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