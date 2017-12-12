Путин лично прибыл на базу Хмеймим, чтобы отдать приказ о выводе российских войск из Сирии

Президент РФ Владимир Путин поручил приступить к выводу российской группировки войск из Сирии в пункты постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства лично прибыл на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Там его встретили глава Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.
Владимир Путин,
президент РФ:
— За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.
Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции в Сирии и обеспечивали её проведение, а также российских военных летчиков, которые должны вернуться на родину. Поздравил их с наступающим Новым годом.
Глава Российского государства и Президент Сирии Башар Асад также провели встречу с российскими офицерами и заслушали доклад командующего группировкой войск и сил Российской Федерации в САР о ходе операции по освобождению Сирии от террористов.
Ранее Владимир Путин заявил об освобождении Сирии от ИГ и полном разгроме террористов
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