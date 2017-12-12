Путин лично прибыл на базу Хмеймим, чтобы отдать приказ о выводе российских войск из Сирии

Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru. Путин посетил российскую авиабазу в Сирии. Фото: kremlin.ru.

Глава государства лично прибыл на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Там его встретили глава Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин.

Владимир Путин,

президент РФ:

— За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию.

Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции в Сирии и обеспечивали её проведение, а также российских военных летчиков, которые должны вернуться на родину. Поздравил их с наступающим Новым годом.

Глава Российского государства и Президент Сирии Башар Асад также провели встречу с российскими офицерами и заслушали доклад командующего группировкой войск и сил Российской Федерации в САР о ходе операции по освобождению Сирии от террористов.

Ранее Владимир Путин заявил об освобождении Сирии от ИГ и полном разгроме террористов