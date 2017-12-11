СМИ: Кремль поручил регионам превратить президентские выборы в праздник

Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента 18 марта в праздник. Федеральный центр рассчитывает, что это поможет повысить явку, пишет РБК со ссылкой на ряд источников близких к администрации президента и руководству одного из субъектов страны.
"Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, ярмарки", — рассказал один из собеседников РБК. Другой собеседник уточнил, что ожидаются выступления творческих коллективов, продажа еды и товаров.
По словам источника издания, близкого к администрации президента, другие варианты привлечения избирателей на участки обсуждали на кремлевском семинаре для вице-губернаторов и заместителей полпредов президента по внутренней политике. Один из вариантов — организация на избирательных участках комнат для детей и проведение в день голосования опросов, касающихся тех или иных аспектов жизни в конкретном населенном пункте. Собеседник отметил, что на семинаре поднимали тему праздничных мероприятий, но как пример участникам показали только фото избирательного участка, украшенного воздушными шарами.
По данным источника, близкого к руководству одного из регионов, власти субъектов могутсами определять, как именно им привлекать избирателей на участки.
Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. О планах выдвижения на пост президента уже заявили действующий глава государства Владимир Путин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сооснователь партии "Яблоко" Григорий Явлинский, оппозиционный политик Алексей Навальный, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон, бизнесмен Сергей Полонский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также уполномоченный по правам предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов.
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