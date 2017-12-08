"Человек, который ведет за собой народы". Глава Республики Алтай рассказал о роли Путина

Александр Бердников,

глава Республики Алтай:

— Главная и, пожалуй, лучшая за последнее время новость – известие о намерении Владимира Путина участвовать в президентских выборах следующего года. Владимир Владимирович – это человек, который ведет за собой народы, человек, посвятивший всю свою жизнь тому, чтобы добиться усиления и развития нашей страны. Он заботится о простых людях, его волнует жизнь и проблемы каждого человека.

Г-н Бердников заявил в своем блоге, что за время пребывания Путина на посту президента РФ Горный Алтай заметно преобразился. Так, республика получает колоссальную поддержку на строительство школ и больниц, дорог и мостов. "По личному поручению Путина в Горном Алтае построены десятки важнейших социальных объектов, которые воздвигаются в республике беспрецедентными темпами — за все годы советской власти в Горный Алтай никогда не вкладывалось столько сил и средств", — уверен глава.

"Только благодаря личной поддержке Владимира Путина в Республику Алтай начал приходить газ, уже более пяти лет после масштабной реконструкции успешно работает аэропорт, начато строительство первого в регионе ледового дворца спорта", — перечисляет достижения Бердников.

Отдельно в блоге глава республики высказался о рабочих визитах президента РФ в Горный Алтай.

"За всю многовековую историю нашего государства на землю Ойротии не ступала нога ни царя, ни императора, ни генерального секретаря. Владимир Путин нашел время в своем плотном графике, чтобы поддержать нас после страшного наводнения, когда "большая вода" в кратчайшие часы затопила 70% территории, сносила мосты и размывала дороги. Благодаря главе государства нам удалось оперативно ликвидировать последствия стихии", — напоминает глава.

В Республике Алтай Путин открыл первую и крупнейшую на тот момент в стране солнечную электростанцию, отметив, что Горный Алтай — это удивительное, сакральное место с особой энергетикой. "На центральной площади Горно-Алтайска президента с ликованием встречали тысячи людей, каждый из которых уверен в том, что Владимир Путин приведет нашу страну к достойному будущему", — уверен г-н Бердников.

"Я твердо убежден, что именно такой президент нужен России, чтобы сохранить ее целостность и единодушие народа, чтобы остаться великой державой, которой не страшны никакие вызовы и угрозы извне", — подытожил глава Республики Алтай.