Карлин высказал свое отношение к решению Путина выдвигаться в президенты

Губернатор Алтайского края Александр Карлин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Свое отношение к этому событию глава региона высказал 7 декабря во время ревизии транспортной инфраструктуры у медицинского кластера в Барнауле.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
— У меня хорошее настроение. Вчера вечером мы получили информацию, которую с нетерпением ждали. Это первополосная новость о том, что Владимир Владимирович Путин будет баллотироваться на новый президентский срок. Думаю, выражаю не только личное мнение, но и мнение большинства жителей Алтайского края о том, что мы искренне, глубоко поддерживаем решение нашего действующего президента.
Мы видим, как под руководством лидера нашего государства идет развитие экономики, меняется наша страна, а мы развиваем регионы. Алтайский край — наглядный пример больших созидательных процессов в нашей стране.
Искренне убежден, что Владимир Владимирович Путин и дальше будет реализовывать масштабные национальные проекты, которые коснутся каждого жителя России и Алтайского края в частности.
Губернатор отметил, что многие "десятки, если не сотни" объектов разного профиля удалось построить и запустить в Алтайском крае благодаря указаниям Путина.
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