Карлин высказал свое отношение к решению Путина выдвигаться в президенты

— У меня хорошее настроение. Вчера вечером мы получили информацию, которую с нетерпением ждали. Это первополосная новость о том, что Владимир Владимирович Путин будет баллотироваться на новый президентский срок. Думаю, выражаю не только личное мнение, но и мнение большинства жителей Алтайского края о том, что мы искренне, глубоко поддерживаем решение нашего действующего президента.

Мы видим, как под руководством лидера нашего государства идет развитие экономики, меняется наша страна, а мы развиваем регионы. Алтайский край — наглядный пример больших созидательных процессов в нашей стране.

Искренне убежден, что Владимир Владимирович Путин и дальше будет реализовывать масштабные национальные проекты, которые коснутся каждого жителя России и Алтайского края в частности.