Из-за выборов Путина единороссы объявили мобилизацию на Алтае

— Решение президента идти на выборы ставит перед нами серьезную цель: не просто обеспечить уверенное большинство будущему кандидату, но и сделать это в условиях высокой явки избирателей. На протяжении пятнадцати лет "Единая Россия" является опорой для реализации курса нашего президента Владимира Владимировича Путина. Лично у меня нет сомнений, заданный вектор развития страны будет продолжен. В этой связи задача по организации процесса партийной мобилизации в Алтайском крае уже сегодня становится для нас первоочередной.