Из-за выборов Путина единороссы объявили мобилизацию на Алтае

Лидер единороссов Алтайского края Александр Романенко объявил о мобилизации сил. Это заявление он сделал после того, как узнал о выдвижении Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году, пишет сайт ЕР.
Александр Романенко,
секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":
— Решение президента идти на выборы ставит перед нами серьезную цель: не просто обеспечить уверенное большинство будущему кандидату, но и сделать это в условиях высокой явки избирателей. На протяжении пятнадцати лет "Единая Россия" является опорой для реализации курса нашего президента Владимира Владимировича Путина. Лично у меня нет сомнений, заданный вектор развития страны будет продолжен. В этой связи задача по организации процесса партийной мобилизации в Алтайском крае уже сегодня становится для нас первоочередной.
В чем именно будет выражаться эта мобилизация, пока не раскрывается. Возможно, алтайские единороссы озаботились явкой на президентские выборы, так как результат, по мнению экспертов, предсказуем.
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