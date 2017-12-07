Из-за выборов Путина единороссы объявили мобилизацию на Алтае

Сегодня, 13:40.
Политика

Лидер единороссов Алтайского края Александр Романенко объявил о мобилизации сил. Это заявление он сделал после того, как узнал о выдвижении Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году, пишет сайт ЕР.

Александр Романенко.
Александр Романенко. Фото: Олег Богданов, altapress.ru.

Александр Романенко,
секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":

— Решение президента идти на выборы ставит перед нами серьезную цель: не просто обеспечить уверенное большинство будущему кандидату, но и сделать это в условиях высокой явки избирателей. На протяжении пятнадцати лет "Единая Россия" является опорой для реализации курса нашего президента Владимира Владимировича Путина. Лично у меня нет сомнений, заданный вектор развития страны будет продолжен. В этой связи задача по организации процесса партийной мобилизации в Алтайском крае уже сегодня становится для нас первоочередной.

В чем именно будет выражаться эта мобилизация, пока не раскрывается. Возможно, алтайские единороссы озаботились явкой на президентские выборы, так как результат, по мнению экспертов, предсказуем.

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