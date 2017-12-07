"Путин выдвинулся на Путина". Как в соцсетях отреагировали на заявление президента

Ещё 6 лет. Ещё 6 лет мира. Ещё шесть лет свободы слова, честных выборов.

Ещё 6 лет настоящего федерализма, ещё 6 лет величия. Ещё 6 лет побед на чемпионатах, ещё 6 лет без коррупции. Ещё 6 лет прогресса. Ещё 6 лет безудержного счастья.

Или нет?

Неважно.

Ещё 6 лет.#путин