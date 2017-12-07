"Путин выдвинулся на Путина". Как в соцсетях отреагировали на заявление президента

6 декабря Владимир Путин официально заявил о своем выдвижении на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. В соцсетях тут же стали появляться посты по этому поводу.
Одни пользователи яростно приветствуют это долгожданное решение, другие желчно отшучиваются. А есть и такие, кто эксплуатируют выдвижение Владимира Путина для продвижения своих товаров.
Владимир Путин примет участие в выборах Президента Российской Федерации!✨🇷🇺— Дивеево diveevoo (@diveevoo) 6 декабря 2017 г.
Бог в помощь тебе Президент!#Россия #Путин #Президент pic.twitter.com/Y94IBSBqUE
#Путин объявил о выдвижении pic.twitter.com/4t6DEsPCjf— Artiom Yakhnovets (@temweb) 6 декабря 2017 г.
Пойду в марте проголосую за Путина, хочу чтобы разорвало всех, начиная от попа Гапона Навального, лошади в попоне и кончая всей галицийской пустошью! #Россия #ПутинНашПрезидент #ПУТИН #Украина #Донбасс #КрымНаш #РТ pic.twitter.com/b5UUglaALh— фродо (@hankalenok) 4 декабря 2017 г.
Ну свершилось! Наконец-то, #президент #Путин рассказал электорату, что вновь собирается стать президентом. В целом, имея более либеральный #дух, #лавкаредиска поддерживает #приверженность Владимира Владимировича к здоровому питанию. Наш #ассортимент удовлетворит даже самого привередливого кремлевского повара! Самая свежая и здоровая молочная продукция доступна с 8.00 до 23.00, ежедневный завоз.
Путин объявил об участии в президентских выборах-2018 "Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ. Путин был президентом России с 2000 по 2008 год. С 2008 по 2012 год он занимал пост премьер-министра. В марте 2012 года Путин вновь был избран президентом России сроком на шесть лет.#thecaucasuspost #свободнообовсем #caucasus #путин #выборы2018 #владимирпутин
Я, Владимир Путин, объявляю об участии Путина в выборах Путина на пост Путина в 2018!!! #Путин— Великий Путин (@GreatPutin) 30 ноября 2017 г.
Толпа россиян:— Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 6 декабря 2017 г.
- Володя, Володя! Вовочка, Вовусик! Останься!
Путин:
- Танунах! Я устал!
Толпа россиян:
- Володька! Без тебя у на все отберут пиндосы!
Путин:
- А что, еще осталось что отбирать?
Толпа россиян:
- Да-да!
Путин:
- Ну тогда я остаюсь на четвертый срок!#путин #выборы
Вся #Россия умоляла, просила, некоторые даже целовали портрет и заряжали воду возле телевизора. А он, скромный, все отмалчивался , хотел тихо уйти на пенсию. Страна не может и дня без него! Кто , если не он ? Свершилось ! Владимир #Путин дал согласие учавствовать в выборах.— Валера Кончалов (@ValeraKonchalov) 7 декабря 2017 г.
Ещё 6 лет. Ещё 6 лет мира. Ещё шесть лет свободы слова, честных выборов.— Роб Бзяков (@domestosduck) 6 декабря 2017 г.
Ещё 6 лет настоящего федерализма, ещё 6 лет величия. Ещё 6 лет побед на чемпионатах, ещё 6 лет без коррупции. Ещё 6 лет прогресса. Ещё 6 лет безудержного счастья.
Или нет?
Неважно.
Ещё 6 лет.#путин
#Путин красавчик— El (@eliskalis) 6 декабря 2017 г.
Мой голос за него крч 😉
Я иду в президенты! На выборах Путина - выбирайте Путина! Сколько там Моисей водил евреев по пустыне? Сорок лет? Я, конечно, не Моисей, а вы - не евреи, так что еще лет 15-20 порадую вас своим пребыванием у власти, пока в России не исчезнет последний сводобный человек! #Путин— Великий Путин (@GreatPutin) 6 декабря 2017 г.
Ехуу! #Путин останется до 2024 года. Мне тогда уже будет 27 лет. Всю жизнь при одном правителе. Цените стабильность!— Алексей Столчнев (@_stolchnev) 6 декабря 2017 г.
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