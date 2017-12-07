"Путин выдвинулся на Путина". Как в соцсетях отреагировали на заявление президента

Сегодня, 12:34.
Политика

6 декабря Владимир Путин официально заявил о своем выдвижении на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. В соцсетях тут же стали появляться посты по этому поводу.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Одни пользователи яростно приветствуют это долгожданное решение, другие желчно отшучиваются. А есть и такие, кто эксплуатируют выдвижение Владимира Путина для продвижения своих товаров.

Ну свершилось! Наконец-то, #президент #Путин рассказал электорату, что вновь собирается стать президентом. В целом, имея более либеральный #дух, #лавкаредиска поддерживает #приверженность Владимира Владимировича к здоровому питанию. Наш #ассортимент удовлетворит даже самого привередливого кремлевского повара! Самая свежая и здоровая молочная продукция доступна с 8.00 до 23.00, ежедневный завоз.

Публикация от Лавка «РЕДИСКА» (@lavkarediska)

#карикатура#елкин #футбол#шутки #путин

Публикация от ◼️Политика В Шутках◼️ (@polithumorr)

Путин объявил об участии в президентских выборах-2018 "Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ. Путин был президентом России с 2000 по 2008 год. С 2008 по 2012 год он занимал пост премьер-министра. В марте 2012 года Путин вновь был избран президентом России сроком на шесть лет.#thecaucasuspost #свободнообовсем #caucasus #путин #выборы2018 #владимирпутин

Публикация от КАВКАЗ ПОСТ (@caucasus.post)

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Публикация от Интересное из интернета (Дима (@chernyy752)

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