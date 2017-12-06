В соцсетях жестко обсуждают отстранение России от Олимпиады

Решение Международного олимпийского комитета отстранить команду России от Игр-2018 в Пхенчане вызвало бурю эмоций у жителей нашей страны. В соцсетях появилось множество горьких и едких высказываний и сатирических картинок по этому поводу. Одни жестоко ерничают по поводу тех, кто отстранил РФ, другие сурово издеваются над теми, кто, по их мнению, довел наших спортсменов до отстранения.
Некоторые иллюстрации проходят на грани фола, например, с помощью олимпийских колец рисуют фигуру, похожую на очертание Сибирского федерального округа.
Лайкни! 👍— Шутки. Приколы. Мемы (@shutki_prikoli) 6 декабря 2017 г.
Оцени! ✏
Поделись с друзьями! ✔#олимпиада #мок #ои2018 #допинг #спорт #политика #сборная #олимпийскиеигры pic.twitter.com/D0CGPnRTmx
#олимпиада 2018, прощай pic.twitter.com/4gzGnr1r2l— Либеральное Днище (@liberDno) 5 декабря 2017 г.
Без мельдония никак#РФия#Олимпиада pic.twitter.com/jwaLfRLu6D— Omar ♨ (@regalasia) 5 декабря 2017 г.
Томас Бах выходит с заседания МОК! #noRUSSIAnoGAMES #Россия #МОК #Олимпиада pic.twitter.com/MJomt2H9xc— фродо (@hankalenok) 6 декабря 2017 г.
МОК таки отстранил Россию от олимпиады, за победу в Олимпиаде 2014 года! #Олимпиада2018 #СборнаяРоссии #Олимпиада #Вада #Wada #NoRussianogames #МОК #США #Россия #Осознание #Спорт pic.twitter.com/nZcmXaGtGi— НовоРОССИЯ и Сирия (@DemotivatorRUS) 5 декабря 2017 г.
Коротко об участии России на Олимпийских играх в Корее . #олимпиада pic.twitter.com/prBe5yUlfN— Владимир Трофимов (@voOv4ik_) 6 декабря 2017 г.
Лайкни! 👍— Шутки. Приколы. Мемы (@shutki_prikoli) 6 декабря 2017 г.
Оцени! ✏
Поделись с друзьями! ✔#мок #ои2018 #олимпиада #олимпийскиеигры #допинг #корея2018 #судилище #запрет #бред pic.twitter.com/fjR0lr3rev
Большая честь для меня, сегодня провел презентацию нейтрального флага под которым #СборнаяРоссии поедет на #олимпийскиеигры2018 До сей поры, этот флаг принадлежал лично главе комиссии #МОК Самуэлю Шмиду. Теперь он его не носит, потому что нужно больше свободного места, чтобы засунуть все медали и кубки нашей сборной. Кстати, на фото видно, что флаг презентует лично Мутко, который своим видом доказывает, что лично он, допинг не приемлет. #norussianogames #олимпиада #Туапсе2018 #россия #russia #можнокайфвоать #тотальновостребованныйведущий #СвадьбыКорпоративыДопингПробы #ВедущийЧелябинск #ВедущийЕкатеринбург #ВедущийПхенчхан
Вдаваться в суть, дискуссию по этому вопросу, легитимности, правильности итд, нет ни какого смысла. Но вот картинка, в принципе, реально отражает сегодняшнее положение дел #спорт #спортсила #россия #олимпиада #олимпиада2018 #политика #sportlife #sports #sport #olimpiada #olympics #olympicgames #пхёнчхан2018 #pyeongchangwinterolympic #pyeongchang2018 #pyeongchang #russia #norussianogames
Теперь соревнованиям американских и норвежских астматиков на олимпиаде никто не сможет помешать!#олимпиада #МОК #ОИ2018— Oktyabrenok (@Dekabrenok) 6 декабря 2017 г.
#norussianogames— Кондратенко Артем (@temaKondratenko) 6 декабря 2017 г.
Без нас не может быть #Олимпиада, в её классическом понимании.
Будет англиниада, америкоада, хрензнаетчтолиада, но не Олимпиада.
Они хотят остаться наедине с собой?! Аллилуйя! Пусть остаются.
Хватит оправдываться, нужно от всего отказаться и оно само придёт. pic.twitter.com/qKjaF3bWK3
За что боролись, на то и напоролись!#Олимпиада-2018 🏂пройдёт без России.— Зелюков Павел (@Zelyukoff) 6 декабря 2017 г.
Ждём решения Путина провести абсурдолимпиаду в Воронеже с командами ДНР, ЛНР, Абхазии, Осетии, КНДР и Приднестровья.
Дорогой #Путин как можно бойкотировать мероприятие куда нас не пускают? #олимпиада #допинг— Юлия Латынина (@julia_latynin) 5 декабря 2017 г.
Сутки отведены на то, чтобы убедить нас - выступать раком на Олимпиаде 2018 это почетно https://t.co/ndXc7AcGbu #Олимпиада— Kolyasnikov Sergey (@Zergulio) 6 декабря 2017 г.
Российской команде моченосцев запретили выступать на Олимпиаде!!!! Выступать могут отдельные российские спортсмены под олимпийским флагом! Ранее Россия заявляла, что не будет выступать под нейтральным флагом. Вот и посмотрим, пацан козел, или пацан сделал!#олимпиада #мок— Чокнутый горнист (@Buggy__Bugler) 5 декабря 2017 г.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.