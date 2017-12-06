В соцсетях жестко обсуждают отстранение России от Олимпиады

#norussianogames

Без нас не может быть #Олимпиада, в её классическом понимании.

Будет англиниада, америкоада, хрензнаетчтолиада, но не Олимпиада.

Они хотят остаться наедине с собой?! Аллилуйя! Пусть остаются.

Хватит оправдываться, нужно от всего отказаться и оно само придёт. pic.twitter.com/qKjaF3bWK3