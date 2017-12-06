В соцсетях жестко обсуждают отстранение России от Олимпиады

Сегодня, 19:32.
Спорт

Решение Международного олимпийского комитета отстранить команду России от Игр-2018 в Пхенчане вызвало бурю эмоций у жителей нашей страны. В соцсетях появилось множество горьких и едких высказываний и сатирических картинок по этому поводу. Одни жестоко ерничают по поводу тех, кто отстранил РФ, другие сурово издеваются над теми, кто, по их мнению, довел наших спортсменов до отстранения.

Некоторые иллюстрации проходят на грани фола, например, с помощью олимпийских колец рисуют фигуру, похожую на очертание Сибирского федерального округа.

Большая честь для меня, сегодня провел презентацию нейтрального флага под которым #СборнаяРоссии поедет на #олимпийскиеигры2018 До сей поры, этот флаг принадлежал лично главе комиссии #МОК Самуэлю Шмиду. Теперь он его не носит, потому что нужно больше свободного места, чтобы засунуть все медали и кубки нашей сборной. Кстати, на фото видно, что флаг презентует лично Мутко, который своим видом доказывает, что лично он, допинг не приемлет. #norussianogames #олимпиада #Туапсе2018 #россия #russia #можнокайфвоать #тотальновостребованныйведущий #СвадьбыКорпоративыДопингПробы #ВедущийЧелябинск #ВедущийЕкатеринбург #ВедущийПхенчхан

Публикация от Дмитрий Сверлов (@sverlovsk)

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