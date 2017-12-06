Российские телеканалы отказались показывать Олимпиаду-2018 из-за отстранения сборной

Телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчана без участия в Олимпиаде российской сборной, передает "Интерфакс".
В пресс-службе холдинга заявили:
Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем.
По данным "Пятого канала", кроме ВГТРК показывать Олимпиаду отказывается и "Матч ТВ".
Напомним, что вечером 5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступать на Играх 2018 года исключительно под нейтральным флагом.
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