Российские телеканалы отказались показывать Олимпиаду-2018 из-за отстранения сборной

Сегодня, 09:27.
Спорт

Телеканалы, входящие в государственный российский медиахолдинг ВГТРК не станут транслировать зимние Игры-2018 из Пхенчана без участия в Олимпиаде российской сборной, передает "Интерфакс".

Олимпиада.
Олимпиада. Фото: из открытых источников в интернете.

В пресс-службе холдинга заявили:

Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем.

По данным "Пятого канала", кроме ВГТРК показывать Олимпиаду отказывается и "Матч ТВ".

Напомним, что вечером 5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет  разрешил российским спортсменам выступать на Играх 2018 года исключительно под нейтральным флагом.

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