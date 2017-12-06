Российские телеканалы отказались показывать Олимпиаду-2018 из-за отстранения сборной

В пресс-службе холдинга заявили:

Наша позиция неизменна: без участия российской сборной Олимпийские игры в Пхенчане мы транслировать не будем.

По данным "Пятого канала", кроме ВГТРК показывать Олимпиаду отказывается и "Матч ТВ".

Напомним, что вечером 5 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет разрешил российским спортсменам выступать на Играх 2018 года исключительно под нейтральным флагом.