Российских спортсменов допустят до Олимпиады без гимна и флага

Олимпийская сборная России может быть допущена до Олимпиалы в Южной Корее лишь в нейтральном статусе, без права демонстрировать свою национальную принадлежность, пишут "Известия" со ссылкой на источники в международных спортивных структурах.
Нейтральный статус предусматривает, что сборная сможет выступать без флага, гимна и без обозначений "Россия" на форме и на атрибутике. Предположительно в командных видах спорта российские спортсмены будут выступать в белой форме.
30 ноября глава независимой комиссии WADA и автор двух докладов о допинге в российском спорте Ричард Макларен заявил, что Международный олимпийский комитет должен применить к России "коллективные санкции".
Накануне компания Zasport презентовала комплект одежды и аксессуаров для российских спортсменов. Компания продемонстрировала 795 комплектов экипировки. Каждому спортсмену предлагают по 72 предмета одежды и аксессуаров: куртки, спортивные костюмы, парадные брюки, рубашки, галстуки.
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