Российских спортсменов допустят до Олимпиады без гимна и флага

Нейтральный статус предусматривает, что сборная сможет выступать без флага, гимна и без обозначений "Россия" на форме и на атрибутике. Предположительно в командных видах спорта российские спортсмены будут выступать в белой форме.

30 ноября глава независимой комиссии WADA и автор двух докладов о допинге в российском спорте Ричард Макларен заявил, что Международный олимпийский комитет должен применить к России "коллективные санкции".

Накануне компания Zasport презентовала комплект одежды и аксессуаров для российских спортсменов. Компания продемонстрировала 795 комплектов экипировки. Каждому спортсмену предлагают по 72 предмета одежды и аксессуаров: куртки, спортивные костюмы, парадные брюки, рубашки, галстуки.