СМИ: российские футболисты были частью государственной допинг-программы

У информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова есть доказательства того, что десятки российских футболистов, включая игроков национальной сборной, являлись частью "государственной допинг-программы". Родченков готов поделиться информацией с Международной федерацией футбола (ФИФА), пишет Daily Mail со ссылкой на адвоката Джима Уолдена.
Летом британское издание сообщило, что ФИФА расследует возможные допинг-нарушения 34 российских футболистов, в том числе участников чемпионата мира-2014. Daily Mail утверждает, что Родченков увез в США информацию, которая может служить свидетельством того, что эти футболисты получали преимущества благодаря "государственной допинг-программе" и сокрытию нарушений, пишет "Р-спорт".
Адвокат Родченко заявил, что "будет неловко", если ФИФА подтвердит, нарушение российскими футболистами антидопинговых правил. Тогда их придется отстранить от домашнего чемпионата мира.
В 2016 году Григорий Родченков рассказал New York Times, что как минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи были частью так называемой государственной "допинговой программы". По итогам работы комиссии МОК, которая перепроверила допинг-пробы, взятые на Олимпиаде в Сочи, российские спортсмены лишились четырех медалей в лыжных гонках, двух в скелетоне, двух в бобслее и одной в конькобежном спорте, а также первого места в медальном зачете Игр.
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