СМИ: российские футболисты были частью государственной допинг-программы

Летом британское издание сообщило, что ФИФА расследует возможные допинг-нарушения 34 российских футболистов, в том числе участников чемпионата мира-2014. Daily Mail утверждает, что Родченков увез в США информацию, которая может служить свидетельством того, что эти футболисты получали преимущества благодаря "государственной допинг-программе" и сокрытию нарушений, пишет "Р-спорт".

Адвокат Родченко заявил, что "будет неловко", если ФИФА подтвердит, нарушение российскими футболистами антидопинговых правил. Тогда их придется отстранить от домашнего чемпионата мира.

В 2016 году Григорий Родченков рассказал New York Times, что как минимум 15 российских медалистов Олимпиады в Сочи были частью так называемой государственной "допинговой программы". По итогам работы комиссии МОК, которая перепроверила допинг-пробы, взятые на Олимпиаде в Сочи, российские спортсмены лишились четырех медалей в лыжных гонках, двух в скелетоне, двух в бобслее и одной в конькобежном спорте, а также первого места в медальном зачете Игр.