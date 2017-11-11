WADA "слили" новый компромат на российских спортсменов

Издание уточняет, что база данных может предоставить новые доказательства и привести к новым санкциям в отношении России.

Ранее власти страны не предоставляли WADA информацию из данной базы, и она досталась агентству через информатора.

"WADA продолжает основываться на результатах исследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена", — заявил глава WADA Крэйг Риди. По его словам, в базе данных, вероятно, найдутся новые аргументы в пользу выводов независимого эксперта организации Ричарда Макларена о существовании в России государственной программы, которая поощряет спортсменов употреблять допинг.

В 2016 году Макларен опубликовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская сборная в полном составе были отстранены от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ведущие российские спортивные чиновники и эксперты не раз говорили о том, что в текстах Макларена слишком мало конкретики, только рассуждения о подмене проб.

Справка

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля 2016 года в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.