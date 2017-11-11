WADA "слили" новый компромат на российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило доступ к базе данных допинг-тестов российских спортсменов. Архив содержит информацию тестах спортсменов, взятых московской лабораторией с января 2012-го по август 2015-го года. Об этом сообщает Insidethegames.
Издание уточняет, что база данных может предоставить новые доказательства и привести к новым санкциям в отношении России.
Ранее власти страны не предоставляли WADA информацию из данной базы, и она досталась агентству через информатора.
"WADA продолжает основываться на результатах исследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена", — заявил глава WADA Крэйг Риди. По его словам, в базе данных, вероятно, найдутся новые аргументы в пользу выводов независимого эксперта организации Ричарда Макларена о существовании в России государственной программы, которая поощряет спортсменов употреблять допинг.
В 2016 году Макларен опубликовал две части доклада независимой комиссии о применении допинга российскими спортсменами. Сообщалось, что тысячи представителей 30 видов спорта были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах, в том числе Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
Олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская сборная в полном составе были отстранены от участия в ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
Ведущие российские спортивные чиновники и эксперты не раз говорили о том, что в текстах Макларена слишком мало конкретики, только рассуждения о подмене проб.
Справка
Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля 2016 года в канадском городе Торонто заявила, что в России работала управляемая государством система по применению допинга. В докладе приводилась информация о 35 положительных допинг-пробах в паралимпийском спорте, которые исчезли в период между 2012 и 2015 годами.
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