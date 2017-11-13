СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2018

По словам Хайо Зеппельта, Россия не выполнила предъявленные ей требования, в частности, Москва отказалась признать вмешательство государства в антидопинговую программу и не обеспечила доступ к закрытым образцам проб, передает агентство "Р-Спорт".

Журналист утверждает, что WADA заявит о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Этот вопрос рассмотрят 16 ноября.

Решение о допуске сборной России к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане, примут на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря.

Ранее WADA получило доступ к базе данных допинг-тестов российских спортсменов.