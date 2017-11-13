СМИ: Россию могут отстранить от Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. Это может привести к отстранению сборной России от Олимпийских игр 2018 года, пишут "Известия" со ссылкой на журналиста Хайо Зеппельта.
По словам Хайо Зеппельта, Россия не выполнила предъявленные ей требования, в частности, Москва отказалась признать вмешательство государства в антидопинговую программу и не обеспечила доступ к закрытым образцам проб, передает агентство "Р-Спорт".
Журналист утверждает, что WADA заявит о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Этот вопрос рассмотрят 16 ноября.
Решение о допуске сборной России к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане, примут на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря.
Ранее WADA получило доступ к базе данных допинг-тестов российских спортсменов.
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