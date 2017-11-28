"Жаркие. Зимние.Твои": Россия лишилась еще двух олимпийских медалей Игр в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) признал виновными в нарушении антидопинговых правил еще пятерых российских спортсменов. В списке бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, скелетонист Сергей Чудинов. Биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову МОК дисквалифицировал пожизненно, а их результаты на Олимпиаде в Сочи аннулированы, сообщается в пресс-релизе Комиссии МОК под руководством Дениса Освальда.
Ранее комиссия уже отстранила 14 российских спортсменов по итогам расследования относительно возможных махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи, передает "Интерфакс".
В интервью Business FM Дмитрий Труненков так прокомментировал решение МОК: "Решение, очевидно, политизировано и очень логично укладывается в общую картину последних событий по отношению к российским спортсменам со стороны зарубежных коллег. Доказательств нарушений нет, все обвинения и решения основываются на голословных и беспочвенных заявлениях. Наша Олимпийская победа завоёвана честно и чисто", — сказал он.
В результате нынешнего решения сборная России потеряла две серебряные медали, завоеванные в Сочи: Вилухина в 2014 году стала второй в спринте, а также вместе с Романовой вошла в состав эстафетной команды, которая выиграла серебро. Свои медали должны будут сдать Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова, которые также участвовали в эстафете. Серебро в спринте будет передано украинской спортсменке Вите Семеренко, бронза достанется итальянке Карин Оберхофер. В эстафете второе место перейдет норвежской сборной, а бронзу получат чешские биатлонистки.
Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков завоевали золото в соревнованиях четверок на Олимпиаде в Сочи, однако их результат уже аннулирован 24 ноября. Тогда виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны Александр Зубков и Алексей Воевода, которые также принимали участие в заездах четверок. Негодайло и Труненкову запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве.
- Из-за пожизненной дисквалификации лыжников Россия лишилась первых медалей Игр в Сочи
- Мечты сбываются: три российских биатлониста получили южнокорейское гражданство и выступят на Олимпиаде
- Двух российских скелетонистов лишили сочинских олимпийских медалей и пожизненно запретили участвовать в Играх
- Сюжет: Допинг-скандалы
- Сюжет: Олимпиада в Сочи
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.