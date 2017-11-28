"Жаркие. Зимние.Твои": Россия лишилась еще двух олимпийских медалей Игр в Сочи

Ранее комиссия уже отстранила 14 российских спортсменов по итогам расследования относительно возможных махинаций с допинг-пробами на Играх в Сочи, передает "Интерфакс".

В интервью Business FM Дмитрий Труненков так прокомментировал решение МОК: "Решение, очевидно, политизировано и очень логично укладывается в общую картину последних событий по отношению к российским спортсменам со стороны зарубежных коллег. Доказательств нарушений нет, все обвинения и решения основываются на голословных и беспочвенных заявлениях. Наша Олимпийская победа завоёвана честно и чисто", — сказал он.

В результате нынешнего решения сборная России потеряла две серебряные медали, завоеванные в Сочи: Вилухина в 2014 году стала второй в спринте, а также вместе с Романовой вошла в состав эстафетной команды, которая выиграла серебро. Свои медали должны будут сдать Ольга Зайцева и Екатерина Шумилова, которые также участвовали в эстафете. Серебро в спринте будет передано украинской спортсменке Вите Семеренко, бронза достанется итальянке Карин Оберхофер. В эстафете второе место перейдет норвежской сборной, а бронзу получат чешские биатлонистки.

Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков завоевали золото в соревнованиях четверок на Олимпиаде в Сочи, однако их результат уже аннулирован 24 ноября. Тогда виновными в нарушении антидопинговых правил были признаны Александр Зубков и Алексей Воевода, которые также принимали участие в заездах четверок. Негодайло и Труненкову запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом качестве.