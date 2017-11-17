Мечты сбываются: три российских биатлониста получили южнокорейское гражданство и выступят на Олимпиаде

В начале 2017 года Тимофей Лапшин, Анна Фролина и Екатерина Аввакумова сменили российское гражданство на южнокорейское, сообщает Газета.Ru.

"Перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи наши корейские коллеги не стали чинить препятствия в вопросе смены гражданства Виктору Ану, который в итоге принес сборной России три золотые олимпийские медали в шорт-треке. В свою очередь ОКР разрешил биатлонистам Тимофею Лапшину, Анне Фролиной и Екатерине Аввакумовой выступить за корейскую сборную на Играх в Пхенчхане", — цитирует заместителя гендиректора по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Игоря Казикова RT.

Биатлонист Тимофей Лапшин написал на своей странице в Instagram: "Друзья! Теперь, когда­ наконец завершился п­роцесс получения граж­данства, я официально­ могу сказать о том, ­что с данного момента­ я буду представлять ­сборную Южной Кореи".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским биатлонистам представлять на Олимпийских играх 2018 года сборную Южной Кореи.

Всего в преддверии Олимпиады Южная Корея натурализовала 12 спортсменов из России, США, Канады и Германии, отмечает РБК.

Гражданство республики также получил российский фигурист Кирилл Минов, пишет polit.ru.