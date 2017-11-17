Мечты сбываются: три российских биатлониста получили южнокорейское гражданство и выступят на Олимпиаде

Российские биатлонисты Тимофей Лапшин, Анна Фролина (до замужества Булыгина) и Екатерина Аввакумова, ранее получившие гражданство Южной Кореи, смогут выступать за эту страну на зимних играх 2018 года. Такое решение принял Олимпийский комитет России, сообщает "Р-Спорт".
В начале 2017 года Тимофей Лапшин, Анна Фролина и Екатерина Аввакумова сменили российское гражданство на южнокорейское, сообщает Газета.Ru.
"Перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи наши корейские коллеги не стали чинить препятствия в вопросе смены гражданства Виктору Ану, который в итоге принес сборной России три золотые олимпийские медали в шорт-треке. В свою очередь ОКР разрешил биатлонистам Тимофею Лапшину, Анне Фролиной и Екатерине Аввакумовой выступить за корейскую сборную на Играх в Пхенчхане", — цитирует заместителя гендиректора по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Игоря Казикова RT.
Биатлонист Тимофей Лапшин написал на своей странице в Instagram: "Друзья! Теперь, когда наконец завершился процесс получения гражданства, я официально могу сказать о том, что с данного момента я буду представлять сборную Южной Кореи".
Друзья! Теперь, когда наконец завершился процесс получения гражданства, я официально могу сказать о том, что с данного момента я буду представлять сборную Южной Кореи!!! Иногда жизнь поворачивается так, как ты даже не мог предположить. Ещё какое-то время назад я даже представить себе не мог, что буду соревноваться не под российским флагом. Для любого профессионального спортсмена главное - это иметь возможность реализовать себя. Я благодарен всем, кто приложил руку к моему становлению как спортсмена в России, но в определённый момент стало понятно, что на меня не рассчитывают. В этих условиях единственным возможным вариантом осуществить свою мечту - выступить и постараться завоевать медаль на Олимпийских играх, является переход в другую страну. Я приложу все усилия, чтобы реализовать свой потенциал уже в южнокорейской команде, в которой в меня верят. Я хотел бы поблагодарить руководство корейского биатлона за то, что в меня поверили и предоставили шанс, а руководство СБР за то, что в итоге не стало препятствовать моему переходу и настаивать на "карантине". Я благодарен болельщикам за всю ту поддержку, которую я ощущал на себе будучи частью сборной России. Надеюсь, вы отнесётесь с пониманием к моему переходу!!!
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским биатлонистам представлять на Олимпийских играх 2018 года сборную Южной Кореи.
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