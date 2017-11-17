Мечты сбываются: три российских биатлониста получили южнокорейское гражданство и выступят на Олимпиаде

Сегодня, 08:22.
Спорт

Российские биатлонисты Тимофей Лапшин, Анна Фролина (до замужества Булыгина) и Екатерина Аввакумова, ранее получившие гражданство Южной Кореи, смогут выступать за эту страну на зимних играх 2018 года. Такое решение принял Олимпийский комитет России, сообщает "Р-Спорт".

Чемпионат России по биатлону среди ветеранов.
Чемпионат России по биатлону среди ветеранов. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В начале 2017 года Тимофей Лапшин, Анна Фролина и Екатерина Аввакумова сменили российское гражданство на южнокорейское, сообщает Газета.Ru.

"Перед Олимпийскими играми 2014 года в Сочи наши корейские коллеги не стали чинить препятствия в вопросе смены гражданства Виктору Ану, который в итоге принес сборной России три золотые олимпийские медали в шорт-треке. В свою очередь ОКР разрешил биатлонистам Тимофею Лапшину, Анне Фролиной и Екатерине Аввакумовой выступить за корейскую сборную на Играх в Пхенчхане", — цитирует заместителя гендиректора по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Игоря Казикова RT.

Биатлонист Тимофей Лапшин написал на своей странице в Instagram: "Друзья! Теперь, когда­ наконец завершился п­роцесс получения граж­данства, я официально­ могу сказать о том, ­что с данного момента­ я буду представлять ­сборную Южной Кореи".

Друзья! Теперь, когда­ наконец завершился п­роцесс получения граж­данства, я официально­ могу сказать о том, ­что с данного момента­ я буду представлять ­сборную Южной Кореи!!! Иногда жизнь поворачи­вается так, как ты да­же не мог предположит­ь. Ещё какое-то время­ назад я даже предста­вить себе не мог, что­ буду соревноваться н­е под российским флаг­ом. Для любого профессион­ального спортсмена гл­авное - это иметь воз­можность реализовать ­себя. Я благодарен вс­ем, кто приложил руку­ к моему становлению ­как спортсмена в Росс­ии, но в определённый­ момент стало понятно­, что на меня не расс­читывают. В этих условиях единс­твенным возможным вар­иантом осуществить св­ою мечту - выступить ­и постараться завоева­ть медаль на Олимпийс­ких играх, является п­ереход в другую стран­у. Я приложу все усил­ия, чтобы реализоват­ь свой потенциал уже ­в южнокорейской коман­де, в которой в меня ­верят. Я хотел бы поблагодар­ить руководство корей­ского биатлона за то,­ что в меня поверили ­и предоставили шанс, ­а руководство СБР за ­то, что в итоге не ст­ало препятствовать мо­ему переходу и настаи­вать на "карантине". Я благодарен болельщи­кам за всю ту поддерж­ку, которую я ощущал ­на себе будучи частью­ сборной России. Наде­юсь, вы отнесётесь с ­пониманием к моему пе­реходу!!!

Публикация от Тимофей Лапшин (@timo_lapshin)

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским биатлонистам представлять на Олимпийских играх 2018 года сборную Южной Кореи.

Всего в преддверии Олимпиады Южная Корея натурализовала 12 спортсменов из России, США, Канады и Германии, отмечает РБК.

Гражданство республики также получил российский фигурист Кирилл Минов, пишет polit.ru.

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