Двух российских скелетонистов лишили сочинских олимпийских медалей и пожизненно запретили участвовать в Играх

Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В итоге сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014 по общему количеству наград.

Третьяков получил на зимней Олимпиаде-2014 золото в соревнованиях мужчин. Теперь его медаль перейдет к Мартинсу Дукурсу из Латвии. Никитина стала третьей в соревновании женщин. Бронзу передадут американке Кэти Юлендер.

Также виновными в нарушениях признали еще двух российских скелетонисток — Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, показавших в Сочи соответственно пятый и шестой результаты. Их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы, они пожизненно дисквалифицированы, пишет znak.com.