Двух российских скелетонистов лишили сочинских олимпийских медалей и пожизненно запретили участвовать в Играх

Двое российских скелетонистов — Александр Третьяков и Елена Никитина — лишены олимпийских медалей, выигранных в Сочи, по решению комиссии Международного олимпийского комитета. Также они пожизненно отстранены от участия в Играх, говорится на официальном сайте МОК.
Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В итоге сборная России потеряла первое место в медальном зачете Игр-2014 по общему количеству наград.
Третьяков получил на зимней Олимпиаде-2014 золото в соревнованиях мужчин. Теперь его медаль перейдет к Мартинсу Дукурсу из Латвии. Никитина стала третьей в соревновании женщин. Бронзу передадут американке Кэти Юлендер.
Также виновными в нарушениях признали еще двух российских скелетонисток — Марию Орлову и Ольгу Потылицыну, показавших в Сочи соответственно пятый и шестой результаты. Их результаты на Играх-2014 в Сочи аннулированы, они пожизненно дисквалифицированы, пишет znak.com.
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